60 مليون جنيه لمد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق المحرومة بسوهاج

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من حصر المناطق المحرومة من خدمات مياه الشرب والتي تتمثل في الامتدادات العمرانية المستجدة التي لا يوجد بها خطوط مياه.

صرح بذلك اللواء المهندس حسن محمود عبد الغنى القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأشار إلى أن أعضاء مجلس النواب بمحافظة سوهاج استطاعوا الحصول على موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لخدمة تلك المناطق، حيث تمكن النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا وجهينة وطما من الحصول على موافقة بمبلغ 34.5 مليون جنيه منها مبلغ 6.7 مليون جنيه لمد وتدعيم خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة بقرى ومدينة طهطا ومبلغ 12.8 مليون جنيه لتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية بقرى ومدينة طهطا ومبلغ 10 ملايين جنيه لإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمدينة طما ومبلغ 5 مليون جنيه لإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بقرى ومدينة جهينة.

كما حصل النائب ياسر الهوارى عضو مجلس النواب عن دائرة جرجا والعسيرات على مبلغ 200 ألف جنيه لمد خطوط مياه الشرب لقرية أولاد غازي بمركز جرجا، وحصل النائب الهامى البارودى عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من اجل مصر على مبلغ 2.5 مليون جنيه لمد وتدعيم خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة بمركز ومدينة جرجا.

وأشار رئيس مياه سوهاج ان النائب محمود أبو الخير عضو مجلس النواب عن دائرة البلينا استطاع الحصول على مبلغ 2 مليون جنيه لمد وتدعيم خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة بمركز البلينا، وحصل النائب زكريا حسان عضو مجلس النواب عن دائرة اخميم وساقلتة وحى الكوثر والنائب شعبان لطفى عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر على مبلغ 4 ملايين جنيه لمد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة بمركز أخميم، وحصلت النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من اجل مصر على مبلغ 2 مليون جنيه لمد وتدعيم خطوط مياه الشرب بقرى نزة الدقشية ونزلة على بمركز جهينة، كما تمكن النائب أحمد نشأت منصور عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من اجل مصر من الحصول على مبلغ 4.7 مليون جنيه لمد وتدعيم خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة ودق آبار مياه ارتوازية جديدة بقرى مركز سوهاج.

وأكد اللواء حسن عبد الغنى ان النائب نور أبو ستيت عضو مجلس النواب عن دائرة البلينا تمكن من الحصول على مبلغ مليون جنيه لمد وتدعيم خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة بمركز البلينا، وحصل النائب عاطف عثمان عضو مجلس النواب عن دائرة المنشأة على مبلغ 5.2 مليون جنيه لمد إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة مياه الارتوازي بقرية الرويهب بمركز المنشاة كما تمكن النائب أحمد نشأت منصور عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر والنائب أحمد إبراهيم عواجة عضو مجلس النواب عن مركز سوهاج وجزيرة شندويل وسوهاج الجديدة من الحصول على مبلغ 1.5 مليون جنيه لمد وتدعيم خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة بقرى مركز سوهاج.