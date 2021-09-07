الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يبحث إنتاج «البيوجاز» من مخلفات مشروعات الأمن الغذائي

محافظ قنا
محافظ قنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعًا موسعًا  لبحث أوجه التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مجال إنتاج الغاز الحيوي (البيوجاز)، والسماد العضوي (السائل والصلب) من مخلفات مزارع الأبقار، ومشروع الدواجن بمحطة الألبان 1 بمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور إبراهيم إسماعيل مدير مركز بحوث البيوجاز بجامعة زويل وممثلا عن الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية، ووكلاء وزارة الزراعة، والطب البيطري، ومدير عام شئون البيئة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، ومدير مشروعات الأمن الغذائي.

أوضح محافظ قنا أن محطات الغاز الحيوي الكبيرة الحجم تعتمد على تقنية التخمير اللاهوائي في معالجة مخلفات الصرف الصحي ، ومخلفات المزرعة النباتية والحيوانية  لإنتاج الغاز الحيوي ( البيوجاز ) بطاقة إنتاجية تصل إلى 500م3/ يوم ، كما ستقوم المحطة بتغذية غلايات مصنع إنتاج الألبان التابع للمحافظة بالوقود والكهرباء ، بجانب إنتاج سماد عضوي  (سائل وصلب ) نظيف وآمن وغير ضار في استخدامه لتسميد المحاصيل .

وأكد "الداودى" على سرعة تقديم العرض الفني  والنموذج الاسترشادي  والتكلفة المالية للمشروع للاستفادة  من المخلفات العضوية، ومخلفات الصرف الصحي كمصدر للطاقة المتجددة غير التقليدية .

ومن جانبه قدم الدكتور إبراهيم إسماعيل مدير مركز بحوث البيوجاز بجامعة زويل عرض توضيحي عن دور الهيئة العربية للتصنيع  في التعامل مع جميع أنواع الثروات العضوية سواء كانت (مخلفات زراعية أو حيوانية أو منزلية أو زيوت مستعملة، والتي تعتبر خامة لإنتاج الطاقة النظيفة و تقديم الحلول المبتكرة الهندسية والبيولوجية للاستفادة القصوى من تلك "المخلفات" عن طريق تقنية التخمير اللاهوائي للنفايات بواسطة الكائنات الدقيقة لإنتاج الغاز الحيوي في ظل ظروف خاضعة للرقابة.

الحج عرض الكهرباء العربية وزارة الزراعة الزراعة هيئة

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