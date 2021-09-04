السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الحكومة الليبية يعقد جلسة مساءلة حول الاشتباكات الأخيرة في طرابلس

الدبيبة
الدبيبة

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم السبت، جلسة مساءلة بشأن الأحداث التي جرت بمنطقة طرابلس العسكرية فجر أمس الجمعة.

وبحسب مكتب الدبيبة الإعلامي، فقد قدم مدير إدارة الاستخبارات العسكرية في بداية الجلسة تقريرًا تفصيليًا بشأن الواقعة وكذلك رئيس الأركان العامة المكلف. 

وأكد الدبيبة رفض مثل هذه الأعمال وضرورة معاقبة من ساهم في ارتكابها، وأعطى تعليماته للمكلفين من قبل القائد الأعلى للجيش باستكمال التحقيق والخروج بالنتائج بشكل واضح لاتخاذ القرارات اللازمة بالخصوص.

وتم خلال الجلسة تكليف رئاسة الأركان بتشكيل لجنة تقصي حقائق على أن تقدم نتائجها خلال أسبوع.

وكما أعطى رئيس الحكومة تعليماته بضرورة استكمال الهيكلية الإدارية والفنية لرئاسة الأركان والجهات التابعة من أجل الحفاظ على التسلسل العسكري.

حكومة الوحدة الوطنية الليبية الدبيبة طرابلس الاستخبارات العسكرية لجنة تقصي حقائق

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وائل لطفي

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