«القوى العاملة» تعلن حاجتها لملحقين عماليين بمكاتب التمثيل العمالي في الخارج

أعلنت وزارة القوى العاملة فتح باب القبول لشغل وظائف مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، على وظائف «ملحق عمالي أول، ملحق عمالي ثاني، ومساعد ملحق إداري».

وأوضحت الوزارة في منشور حصلت «الدستور» على نسخة منه، أن تلك المناصب سيتم شغلها في مكاتب التمثيل العمالي بـ"جدة، الرياض، والأردن، الكويت، الإمارات، قطر، العراق، لبنان، وإيطاليا"، وأيضا مساعد ملحق إداري بمكتب التمثيل العمالي بالكويت.

ويشترط فيمن يرشح لشغل هذه الوظائف، أن تتوافر لديه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 130، لسنة 2021، بشأن قواعد ومعايير شغل وظائف مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والتي تتضمن، ألا يزيد سن المتقدم عند الإعلان عن 56 سنة، وأن يكون متواجدا على رأس العمل مدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ الإعلان على الأقل، أن يكون حاصلا على تقدير "كفء" على الأقل في تقارير الكفاية عن السنة الأخيرة.

كما تتضمن الشروط في المتقدم لشغل لتلك الوظائف، ألا يكون قد وقع عليه جزاءات تأديبية طوال مدة خدمته الوظيفية، ما لم يكن قد تم محوها وفقا للضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وألا يكون قد سبق له شغل إحدى الوظائف في مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، ويجوز لم سبق له العمل بإحدى هذه الوظائف ولم يستكمل مدة ندبه بالخارج لأسباب خارجة عن إرادته أن يتقدم لشغل هذه الوظائف لاستكمال المدة المتبقية إذا توافر شرطيين هما، صلاحيته للوظيفة الشاغرة، وألا تقل المدة المتبقية في ندبه عن سنة كاملة.

مكاتب التمثيل العمالي في الخارج

كما تتضمن الشروط، أن يجيد اللغة الإنجليزية أو اللغة الأساسية للدول الأجنبية المترشح لوظيفة ملحق عمالي بمكتب التمثيل العمالي بها، وأن يكون ملما باللغة الإنجليزية إذا كان التقدم لشغل وظائف مكاتب التمثيل العمالي بالدول العربية، واجتياز كافة الاختبارات المقررة لشغل هذه الوظائف بنجاح.

كما يشترط، أن يكون المتقدم لشغل وظيفة ملحق عمالي أول أن يكون من شاغلي الدرجة الثانية التخصصية (أ) على الأقل، وأن يكون المتقدم لشغل وظيفة ملحق عمالي ثاني من شاغلي الدرجة الثانية التخصصية (ب) على الأقل، وأن يكون المتقدم لشغل وظيفة مساعد ملحق إداري من شاغلي الدرجة الثالثة على الأقل من حملة المؤهلات المتوسطة أو فوق المتوسط.

مكاتب التمثيل العمالي في الخارج

وتقدم الطلبات من أصل وخمسة صور إلى الأمانة الفنية للجنة الاختيار بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية متابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج بديوان عام وزارة القوى العاملة، خلال الفترة من 2 سبتمبر، وحتى 1 اكتوبر، على أن يرفق بها السيرة الذاتية متضمنة الدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم وأهم إنجازاته الوظيفية طوال مدة خدمته، مؤيدا بالمستندات.

وبيان بالحالة الوظيفية موضحا به "تاريخ التعيين، المؤهلات العلمية، الإجازات الحاصل عليها خلال مدة خدمته، تقرير كفاية الأداء عن السنة الأخيرة، الجزاءات التأديبية خلال مدة الخدمة إن وجدت، ما لم يكن تم محوها وفقا للضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن، صورة بطاقة الرقم القومي سارية.