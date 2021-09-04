ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بكورونا في أرمينيا إلى 244 ألفًا و602 حالة

أعلنت وزارة الصحة في أرمينيا، اليوم السبت، تسجيل 621 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 12 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 4 آلاف و904 حالات.. حسبما ذكرت وكالة أنباء أرمين برس الأرمينية.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 244 ألفا و602 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

وتعافى على مدار أمس 522 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 225 ألفا و963 شخصا.