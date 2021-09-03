إجلاء عشرات الأشخاص بعد اندلاع حريق وسط مدينة تورينو الإيطالية

قام رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ اليوم الجمعة، بإجلاء عشرات الأشخاص في مدينة تورينو شمالي إيطاليا بعد اندلاع حريق في مبنى بوسط المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء الايطالية (أنسا) اليوم الجمعة، أنه تم نقل نحو 100 شخص في المبنى والمتاجر المحيطة به إلى بر الأمان .

واندلع الحريق في الطابق العلوي من المبنى القريب من محطة بورتا نوفا - وهي واحدة من أكبر محطات القطار في البلاد - في الصباح، حسبما كتبت فرقة الإطفاء في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وذكرت "أنسا" أنه تم علاج خمسة أشخاص، من بينهم ضباط شرطة، من الإصابات التي لحقت بهم .

ويخضع المبنى لأعمال تجديد. ولم يتضح على الفور سبب الحريق .

وعلي صعيد آخر، اندلع حريق هائل الأحد الماضي، في مبنى سكني مؤلف من 20 طابقاً في ميلانو بشمال إيطاليا، على ما أعلنت فرق الإطفاء من دون أن تشير إلى وقوع ضحايا على الفور.

ويقع المبنى في الضاحية الجنوبية لعاصمة مقاطعة لومبارديا، وقد اشتعلت النيران في طوابقه العليا قرابة الساعة 17.30 بالتوقيت المحلي.

يذكر أنه تقيم نحو 70 عائلة في المبنى وتعمل فرق الإغاثة، مساء الأحد، على الاتصال بهذه العائلات لمعرفة ما إذا كان ثمة مفقودون.

وقال رئيس بلدية ميلانو، جوزيبي سالا لصحيفة "إل كوريري ديلا سيرا" إن "عناصر الإطفاء ينتقلون من شقة إلى أخرى مقتحمين الأبواب للتحقق من عدم وجود أي أشخاص في الداخل، نحن متفائلون لأنه كان هناك متسع من الوقت للمغادرة".

وذكرت الصحيفة أن نحو 20 من سكان المبنى أصيبوا بتوعك طفيف على إثر تنشقهم الدخان.

وهرعت إلى المكان عشرات من آليات فرق الإطفاء وسيارات الإسعاف.