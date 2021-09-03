الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

برلنتى فؤاد تشارك المخرج إسماعيل فاروق فى حكاية «رق الحبيب» (صور)

ورق الحبيب
ورق الحبيب

انتهت الفنانة الشابة برلنتي فؤاد، من تصوير أحدث أعمالها التليفزيونية مسلسل بعنوان «ورا كل باب» الجزء الثاني وتحديدا في حكاية «رق الحبيب». 

برلنتي فؤاد 

المسلسل مكون من عدة حكايات منفصلة تبين لنا ما يحدث خلف الأبواب المغلقة وكل حكاية سيتم عرضها تباعا على قناة الحياة المصرية، وحكاية «رق الحبيب» بطولة: سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، محمد نجاتي، ايمن عزب، عزوز عادل، بسنت النبراوي، منة بدر تيسير، برلنتي فؤاد، مساعد إخراج أول أحمد عبدالخالق، مدير تصوير محمد عزمي، والمسلسل إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج إسماعيل فاروق. 

برلنتي فؤاد 

 

وقالت الفنانة برلنتي فؤاد في تصريحات صحفية: أنا سعيدة بالتعاون الأول لي مع المخرج إسماعيل فاروق فهو من أبرز مخرجي هذا الجيل وحقق من وجهة نظري المتواضعة نجاحات كثيرة مؤخرا في أعمال مثل: «ضربة معلم» و«الأخ الكبير». 

برلنتي فؤاد 

وأعلنت عن تجسيدها شخصية تدعى «أمينة» وهي تعمل جليسة أطفال لدى الفنان القدير أحمد فؤاد سليم لرعاية حفيده الصغير وسط أحداث مشوقة وصراعات كثيرة داخل عائلته.

 

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة برلنتي فؤاد كان مسلسل «حرب أهلية» مع الفنانة يسرا والذي تم عرضه في موسم شهر رمضان الماضي.

 

في السياق ذاته، يعكف صناع مسلسل «ورا كل باب حكاية» على التحضيرات لتكثيف ساعات التصوير سعيًا وراء إنهاء أكبر قدر ممكن من حكايات المسلسل، وتحديدًا حكاية «قلب مفتوح» المقرر انطلاقها بعد عرض «كدبة كبيرة».

يخوض بطولة الحدوتة الجديدة «قلب مفتوح» الفنانة فيدرا وكمال أبورية ونخبة من الفنانين الشباب، على أن يتولى إخراجها المخرج أحمد خالد أمين، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال أيام قليلة استعدادا لعرضه.

مصر صور على الاول عمل ضرب تعاون تصوير رمضان

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وائل لطفي

قناة السويس على قضبان

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