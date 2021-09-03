«مصر للطيران» تسيّر رحلة خاصة لنقل المنتخب إلى الجابون

أعلنت مصر للطيران عن تسيير رحلة خاصة رقم MS3084 إلى دولة الجابون لسفر المنتخب المصري لملاقاة نظيره منتخب الجابون، ضمن منافسات تصفيات المجموعة السادسة الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وأقلعت الرحلة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الجمعة، وقد تم تسيير الرحلة بأحدث طرازات الشركة الوطنية الايرباص A320Neo المزودة بكافة وسائل الراحة والرفاهية، في إطار رعايتها للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وبكونها الناقل الرسمي لكرة القدم المصرية.

وحرصت مصر للطيران على تقديم كافة تسهيلات السفر لبعثة المنتخب الوطني وخصصت فريقا من العلاقات العامة والمحطة لاستقباله بمطار القاهرة لإنهاء إجراءات سفر البعثة في سهولة ويسر.

كما هنأت الشركة الوطنية منتخب مصر بالفوز بالمباراة الأولى في تصفيات كأس العالم على منتخب أنجولا التي أقيمت الأربعاء الماضي، وتمنت له التوفيق في المباريات المقبلة.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليلPCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

يذكر أن وزارة الطيران المدني، أعلنت عن بدء تلقي اللقاح للموظفين الراغبين في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، يأتي ذلك في ضوء القرار الحكومي الصادر بمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى مقار عملهم.