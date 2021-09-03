رسميا.. تشغيل الرحلات بين مصر والكويت الإثنين المقبل

خاطبت سلطة الطيران المدني المصري الطيران الكويتي بالموافقة ردا على خطاب طلب التشغيل الذي أصدرته السلطات الكويتية وتم إرساله لمصر قبل أيام عن تشغيل أولى الرحلات بين مصر والكويت الإثنيين المقبل.

وحصلت "الدستور" على نسخة من خطاب السلطة والذي أشار إلى أنه تمت الموافقة على تشغيل 7 رحلات يومية لكل من شركة "ايركايرو" و"طيران النيل" و"فلاي إيجبت" و"طيران نسما" و"العربية مصر" و"المصرية العالمية".

يشار إلى أنه تم فتح الرحلات اعتبارا من يوم الإثنين القادم الموافق 6 سبمبتر، بعد توقف دام لأكثر من عام بسبب غلق مطارات الكويت إثر الجائحة الوبائية فيروس كورونا المستجد، وذلك بناء على تعميم الهيئة العامة للطيران المدني بالكويت بشأن رفع تعليق السفر المباشر من وإلى دولة الكويت.

وقالت "آير كايرو"، في خطابها، إنه تم فتح رحلات إلى خطوط السير التالية اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 6 سبتمبر 2021:

- أسيوط /الكويت/ أسيوط يوم الإثنين من كل أسبوع.

- سوهاج/ الكويت /سوهاج يوم الخميس من كل أسبوع.

-الإسكندرية / الكويت / الإسكندرية يوم الجمعة من كل أسبوع.





وناشدت شركة "آير كايرو" عملاءها بضرورة اتباع إجراءات السفر وشروط الدخول إلى دولة الكويت التالية:

1- ضرورة الحصول على جرعتين من إحدى اللقاحات المعتمدة بدولة الكويت (فايزر – استرازنيكا – موديرنا ).

– جرعة واحدة من ( جونسون & جونسون).

2- يتعين على الحاصلين على جرعتين من (سينوفارم – سينوفاك – سبوتنيك) الحصول على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المعتمدة.



يشار إلى أن مصادر مطلعة بالطيران المدني كشفت لـ“الدستور" قبل أيّام أن السلطات الكويتية متمثلة في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، أرسلت خطابا إلى المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصرية، بشأن تحديد السعة المقعدية للرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي ما بين مصر والكويت .

وبحسب تصريحات المهندس يوسف سليمان الفوزان، مدير عام الطيران المدني الكويتي، إنه تقرر البدء بالتشغيل المباشر للرحلات الجويةبين البلدين الشقيقين إلى مطار الكويت الدولي وفقا للسعة المقعدية للرحلات بـ 1562 راكبا في اليوم، بحيث تنقل شركة الخطوط الجويةالكويتية 457 راكبا في اليوم، كما تنقل شركة طيران الجزيرة 324 راكبا في اليوم، فيما تنقل الناقلات الجوية التابعة لجمهورية مصر العربية781 راكبا يوميا.