الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية القطرى: مستمرون كوسيط حيادى لتعزيز التوافق حول أفغانستان

مؤتمر وزير الخارجية
مؤتمر وزير الخارجية القطري ونظيره البريطاني

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، استمرار جهود قطر كوسيط حيادي لتعزيز التوافق الدولي حول أفغانستان، واستمرار تعاونها وتشاورها مع جميع الدول الحليفة والصديقة لضمان مصلحة أفغانستان وشعبها الشقيق. 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية القطري، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية والتنمية البريطاني دومينيك راب، الذي يزور قطر حاليًا، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية القطرية.

وأشار آل ثاني، إلى أن موضوع أفغانستان أخذ الحيز الأكبر من مباحثاته مع الوزير البريطاني، مؤكدًا أن الاجتماع معه ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها على كافة الأصعدة.

وأوضح أن الجانبين قاما بتقييم التطورات الحالية في الشأن الأفغاني، من الناحيتين الأمنية والسياسية، كما بحثا التحديات وسبل التعامل معها، مؤكدًا أن الجانبين يشتركان في وجهات النظر حيال التعامل مع تلك التطورات.

وشدد وزير الخارجية القطري، على أهمية توحيد الجهود للتأكيد على حماية المدنيين وتوفير ممرات آمنة، وتوفير حرية التنقل، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية استمرار التعاون في مكافحة الإرهاب وضمان ألا تكون أفغانستان- مستقبلا- عاملا في عدم استقرار المنطقة.

وفيما يخص إعادة تشغيل مطار كابول ودور قطر في هذا الجانب، قال الوزير القطري، إن عملية التقييم لا تزال مستمرة، ومن المبكر اتخاذ قرار مناسب في الوقت الراهن، مشيرًا إلى عدم وجود مؤشر واضح فيما يتعلق بجاهزية المطار.

وصرح قائلًا: "لا نزال حاليًا في طور التقييم لنرى إن كانت مساعدة قطر ستحدث فرقًا وتسرع في إعادة تشغيل المطار، ولكن ليس هناك اتفاق حول كيفية إجراء هذه العملية وهذه العملية لا تزال قيد النقاش".

وأضاف: "نحن نتواصل مع طالبان من أجل رصد الثغرات وتبيان المخاطر لإعادة تشغيل المطار، ونحن متفائلون بأننا سنتمكن من إعادة تشغيله في أسرع وقت ممكن".

زيارة بريطانية إلى قطر

وأجرى وزير الخارجية البريطاني، اليوم الخميس، زيارة إلى دولة قطر، التقى خلالها الأمير تميم بن حمد آل ثاني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع في أفغانستان، والدور القطري في عمليات إجلاء المدنيين.

ووفقًا لما ذكره الديوان الأميري القطري، استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بمكتبه بالديوان صباح اليوم، وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب، والوفد المرافق له بمناسبة زيارته البلاد.

وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية خاصة تطورات الوضع في أفغانستان، حيث أعرب الوزير البريطاني عن شكر المملكة المتحدة لأمير قطر على المساهمة في عمليات إجلاء المدنيين، وجهودها الحثيثة في عملية السلام في أفغانستان.

وزير الخارجية القطري أفغانستان قطر بريطانيا دومنيك راب

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وائل لطفي

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