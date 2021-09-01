بسبب الصراع فى إثيوبيا.. تضرر 7 آلاف مدرسة وأكثر من مليون طالب

قال وزير التعليم الإثيوبي جيتاهون ميكوريا إن أكثر من 7000 مدرسة تضررت بسبب الصراع في شمال إثيوبيا، ويقدر أن 1.42 مليون طالب لن يتمكنوا من حضور الفصول الدراسية في مناطق تيجراي وأمهرة وعفر.

ووفقا لما نقله موقع أفريكا نيوز في نسخته الفرنسية، فقد انغمس شمال إثيوبيا في القتال منذ نوفمبر، عندما أرسل النظام الإثيوبي، الجيش إلى تيجراي لإبعاد السلطات المحلية المنشقة عن جبهة تحرير تيجراي الشعبية.

وفي نهاية يونيو، استعادت القوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي السيطرة على معظم المنطقة، ثم واصلت هجومها في منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين.

وقال وزير التعليم الإثيوبي جيتاهون ميكوريا على تويتر: "نتيجة للحرب في شمال إثيوبيا في مناطق تيجراي وعفر وأمهرة، تضررت أكثر من 7000 مدرسة بالكامل (بعضها جزئيًا)"، وأضاف أن "أكثر من 1.42 مليون طالب خرجوا بالفعل من المدرسة (في تيغراي) أو سيكونون (في عفار ، أمهرة)" ، واصفًا الوضع بأنه "محزن للغاية".

ولم ترد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على الفور على هذه الاتهامات، التي لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.

وأدى انتشار الصراع إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتستنكر العديد من الوكالات والمنظمات غير الحكومية منع وصول المساعدات الى السكان.

وقالت وكالة الأمم المتحدة الإنسانية (أوشا): إن قوافل المساعدات إلى تيغراي توقفت فعليا منذ 20 أغسطس ، مع عدم تمكن الشاحنات من دخول المنطقة ، حيث يعيش 400 ألف شخص في ظروف سيئة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في مذكرة إعلامية: "مخزونات المساعدات الغذائية قد استنفدت وتوقفت عمليات توزيع جديدة للمواد الغذائية ، باستثناء المناطق التي كانت الإمدادات في طريقها بالفعل".

وفي 19 أغسطس، اتهمت رئيسة وكالة المعونة الدولية الأمريكية (USAID) ، سامانثا باور ، الحكومة الإثيوبية بعرقلة تسليم المساعدات الإنسانية ، وهو ما نفته متحدثة باسم الولايات المتحدة في اليوم التالي.

ووفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية OCHA ، يعتمد ما لا يقل عن 5.2 مليون شخص - أكثر من 90 ٪ من سكان تيجراي - على المساعدات الخارجية، كما أدى انتشار النزاع إلى منطقتي عفار والأمهرة إلى نزوح أكثر من 300 ألف شخص.