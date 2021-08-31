محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الإعدادية للدور الثاني بنسبة نجاح 74.6%

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، تضمنت نتيجة الدور الثاني للشهادة الاعدادية العامة بنسبة نجاح 74.6%، ونتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 66.68%، ونتيجة الدور الثاني للشهادة الاعدادية للصم وضعاف السمع بنسة 93.75%، ونتيجة الدور الثاني للشهادة الاعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100%، جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط.

إعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الاعدادية

وقدم محافظ أسيوط التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، مطالبًا بضرورة بذل المزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات وتحقيق النجاح متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية.

كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم كما أعرب عن تقديره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم.

إعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الاعدادية

وأشار إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة موجهًا باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح.

ومن جانبه أوضح محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن عدد الطلاب المقيدين بالدور الثاني للشهادة الاعدادية العامة نظامين ووافدين ومنازل 18323 طالب، حضر منهم 16197 طالب، ونجح منهم 13250 طالب، بنسبة نجاح 74.6%، لتصبح نتيجة الدورين معًا 93.7%.

إعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الاعدادية

وفي الشهادة المهنية بلغ عدد المتقدمين للامتحان نظامي ومنازل 2548 طالب نجح منهم 1699 بنسبة نجاح 66.68%، لتصبح نتيجة الدورين معا 91.99%.

وفي الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع تقدم 16 طالب للامتحان، نجح منهم 15 بنسبة 93.75%.

وفي الشهادة الإعدادية للمكفوفين تقدم 3 طلاب مقيدين ونجوا جميعا بنسبة نجاح 100%.