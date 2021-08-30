الإثنين 30 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مدحت صالح ونسمة عبدالعزيز يسدلان الستار على فعاليات مهرجان القلعة.. الليلة

مدحت صالح
مدحت صالح

يسدل النجم مدحت صالح، الستار على فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، اليوم الإثنين، ويحيى حفلًا غنائيًا ضخمًا، على مسرح محكى القلعة، بمصاحبة فرقته الموسيقية ومشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم.

مدحت صالح

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام العاشرة مساءً، ويقدم خلاله مدحت، مجموعة من أعماله القديمة والحديثة، إلى جانب عدداً من أغانى الموسيقى العربية التى اشتهر بأداءها منها «زي ما هي حبها، بحلم على قدي، ولا تسوى دموع، قلب واحد، المليونيرات، البلياتشو، الدنيا علمتني، كوكب تاني، أنا ابن مصر، النور مكانه في القلوب، وعدي، حبيبي يا عاشق، ثلاث سلامات، الحلوة داير شباكها، قارئة الفنجان ويا مالكا قلبي» .

عازف البيانو عمرو سليم
نسمة عبد العزيز

ويسبق حفل مدحت، فقرة موسيقية تحييها عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، برفقة فرقتها، تبدأ في تمام الثامنة مساء، وتتضمن بانوراما من الأعمال العربية والغربية التي أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا منها «شط إسكندرية، اكدب عليك، أنت عمري، هذه هي الحياة، الدنيا ريشة في هوا، أشكي لمين، ديسباسيتو، الحلوة دي، ماريمبا فلامينكا، حارة السقايين، البخيل وأنا وسواح» . 

نسمة عبد العزيز

وقد تم إقامة 6 منافذ بيع للتذاكر في المدخل الأول للقلعة تعمل يوميًا اعتبارًا من الساعة الرابعة عصرًا، ويبدأ دخول الجمهور من الساعة الخامسة قبل بدء الحفلات بثلاث ساعات بحد أقصى أربعة آلاف مشاهد يوميًا، وسعر تذكرة الحفل 20 جنيهًا فقط.

 

ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة.

 

وكانت قد انطلقت فعاليات الدورة الـ29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، منتصف أغسطس، وشارك خلاله نخبة كبيرة من نجوم الطرب والغناء من مصر والعالم العربي منهم هاني شاكر، جنات، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، كارمن سليمان، والشيخ ياسين التهامي.

مدحت صالح ختام مهرجان قلعة صلاح الدين عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين محكى القعلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 للاستعلام المباشر

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 وخطوات الاستعلام

إيقاف برنامج مي حلمي وإحالتها للتحقيق

«الصحة» تحذر: إصابات كورونا غير مبشرة.. ونسجل الحالات الحرجة فقط

تنسيق الجامعات.. 90% «طب» و80% «هندسة» مع أماكن بالمرحلة الثانية

محافظ الغربية فى جولة ليلية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم بشوارع طنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

حكايات ملهاش أى لزمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «15»

د. منى حلمى

كلمات الرئيس السيسى عن إعادة التفكير فى المعتقد الدينى

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

4 ملفات.. تفاصيل لقاء أبو مازن مع وزير الجيش الإسرائيلى

الجيش الإسرائيلى يطلق قنابل غاز على حدود قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن 7 صحفيين فلسطينيين