مدحت صالح ونسمة عبدالعزيز يسدلان الستار على فعاليات مهرجان القلعة.. الليلة

يسدل النجم مدحت صالح، الستار على فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، اليوم الإثنين، ويحيى حفلًا غنائيًا ضخمًا، على مسرح محكى القلعة، بمصاحبة فرقته الموسيقية ومشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم.

مدحت صالح

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام العاشرة مساءً، ويقدم خلاله مدحت، مجموعة من أعماله القديمة والحديثة، إلى جانب عدداً من أغانى الموسيقى العربية التى اشتهر بأداءها منها «زي ما هي حبها، بحلم على قدي، ولا تسوى دموع، قلب واحد، المليونيرات، البلياتشو، الدنيا علمتني، كوكب تاني، أنا ابن مصر، النور مكانه في القلوب، وعدي، حبيبي يا عاشق، ثلاث سلامات، الحلوة داير شباكها، قارئة الفنجان ويا مالكا قلبي» .

عازف البيانو عمرو سليم

نسمة عبد العزيز

ويسبق حفل مدحت، فقرة موسيقية تحييها عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، برفقة فرقتها، تبدأ في تمام الثامنة مساء، وتتضمن بانوراما من الأعمال العربية والغربية التي أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا منها «شط إسكندرية، اكدب عليك، أنت عمري، هذه هي الحياة، الدنيا ريشة في هوا، أشكي لمين، ديسباسيتو، الحلوة دي، ماريمبا فلامينكا، حارة السقايين، البخيل وأنا وسواح» .

نسمة عبد العزيز

وقد تم إقامة 6 منافذ بيع للتذاكر في المدخل الأول للقلعة تعمل يوميًا اعتبارًا من الساعة الرابعة عصرًا، ويبدأ دخول الجمهور من الساعة الخامسة قبل بدء الحفلات بثلاث ساعات بحد أقصى أربعة آلاف مشاهد يوميًا، وسعر تذكرة الحفل 20 جنيهًا فقط.

ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة.

وكانت قد انطلقت فعاليات الدورة الـ29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، منتصف أغسطس، وشارك خلاله نخبة كبيرة من نجوم الطرب والغناء من مصر والعالم العربي منهم هاني شاكر، جنات، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، كارمن سليمان، والشيخ ياسين التهامي.