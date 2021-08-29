نائب محافظ بني سويف يتفقد مشروعات حياة كريمة بببا

زار الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اليوم، مركز ومدينة ببا لمتابعة سير الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن المشروع القومي لتطوير القرى.

نائب محافظ بني سويف يتفقد مشروعات حياة كريمة

ويأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف تكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة والتزام الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية.

وتابع نائب المحافظ سير العمل في مشروع توسعة مدرسة بلال بن رباح الابتدائية بقرية أبو دخان، وتنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتكلفة تتعدى 3 ملايين جنيه وتتكون من 8 فصول وتضم مبنى أرضى و4 علوي، وبنسبة تنفيذ 30%.

نائب محافظ بني سويف يتفقد مشروعات حياة كريمة

وتابع سير العمل في مشروع إنشاء مدرسة بني مؤمنة الإعدادية والتي تنفذها أيضاً الأبنية التعليمية باعتماد 5.7 مليون جينها وتشمل دور أرضى + 4 علوي ، وتضم 12 فصلاً وبنسبة تنفيذ 20%، ضمن 19 مشروعاً يتم تنفيذه في قطاع التعليم بقرى ببا بتكلفة 90 مليون جنيهاً تقريباً، فيما تُجرى حاليا أعمال طرح وإسناد 14 مشروعا بتكلفة تزيد عن 72 مليون جنيهاً.

نائب محافظ بني سويف يتفقد مشروعات حياة كريمة

كما تابع نائب محافظ بني سويف سير العمل في مشروع المجمع الخدمي بصفط راشين، ضمن أعمال المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وسيضم المجمع الخدمي العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين) بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمعات الجاري إنشائها بقرى (جزيرة ببا، قمبش، طنسا ،هلية ، سدس الأمراء)

وتفقد سلامة الأعمال الجاري تنفيذها لمد وتدعيم شبكة المياه بقرية صفط راشين، والتي تشمل تغيير المواسير الاسبستوس ومد الخدمة للمناطق المحرومة بتوابع وقرى الوحدة المحلية بصفط راشين، ضمن عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ،تخدم أهالي قرى (طرشوب،على كيلاني،زاوية الناوية، ،سدس،،صفط راشين،القرامنة، غياضة الشرقية.