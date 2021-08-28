رفع عينات من كراسات وأقلام بمكتبات بني سويف

أكد المحاسب حسن القماش مدير عام إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، أنه تم سحب عينات من الكراسات والأقلام من المكتبات قبل بداية العام الدراسي ورفعها لمعمل الكيمياء التابع لوزارة الصناعة والتجارة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والتأكد أنها ذات جودة عالية.

وقال مدير عام إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف في تصريح لـ«الدستور» إن هذه الإجراءات يتم اتباعها قبل موسم المدارس والمعاض التي تقوم بها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الغرف التجارية.

وأضاف مدير عام إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف أن وزارة التموين والتجارة الداخلية دائما تعلن كل عام قبل بدء موسم المدارس بأسبوعين عن تلك المعارض والمبادرات وتشارك فيها كمعرض رئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر والمعارض الفرعية في المحافظات وتشارك فيها كبري الشركات والمكتبات ويتم طرح الكراسات والاقلام والكشاكيل بأسعار مخفضة وأسعار تنافسية.

وأضاف مدير عام إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف أن هناك أيضا معارض متنقلة بجانب المعارض الثابتة وتشارك فيها من خلال المنتجين وأصحاب الشركات من القطاع الخاص والقطاع العام من خلال معارض يتم إطلاقها سنويا أهلا مدارس.