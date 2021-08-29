الأحد 29 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الليلة.. هنا الزاهد ووالدتها ضيوف برنامج «معكم منى الشاذلى» فى حلقة كوميدية

هنا الزاهد ووالدتها
هنا الزاهد ووالدتها ضيوف مني الشاذلي

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة هنا الزاهد، في حلقة الخميس المقبل، من برنامج "معكم"، المذاع على قناة "cbc"، في تمام الساعة التاسعة مساء.

تتحدث "هنا" خلال الحلقة عن تجاربها المختلفة التي قدمتها خلال الفترة الماضية، والتي كان من بينها مسلسل "حلوة الدنيا سكر" ومسلسل "النمر" وبرنامج "هزر فزر". 

كما تكشف كواليس رحلاتها مع زوجها الفنان أحمد فهمي، والتي كان بها عدد كبير من المغامرات، وعن فترة إصابتها بفيروس كورونا.

وينضم إلى اللقاء، شريكها في حكايتي "ساندي كراش" و"لا سحر ولا شعوذة" من مسلسل "حلوة الدنيا سكر" النجم الشاب محمد كيلاني، والذي يحكي عن تجربة المشاركة في المسلسل وكواليس صناعته، كما شارك هنا في عدد من الألعاب الغنائية والتليفزيونية خلال الحلقة.

وأخيرا تنضم للحلقة شيرين المنزلاوي والدة هنا الزاهد، لتتحدث عن أكثر الأدوار التي أعجبتها لابنتها، خلال الفترة الماضية، كما تشارك بعدد من الألعاب الطريفة مع ابنتها خلال الحلقة.

يذكر أن هنا شاركت، خلال موسم رمضان الماضى، في بطولة مسلسل النمر مع الفنانين محمد إمام، محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، أحمد حلاوة، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود، مؤمن نور، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

على خلال عمل صورة قنا تصوير رمضان صور الفنانين لقاء الاعلام مختلفة زوجة إعلامي

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 وخطوات الاستعلام

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 للاستعلام المباشر

الرئيس السيسى يوجه بالتدقيق فى كل خطوات وإجراءات الوجبات المدرسية

تنسيق الجامعات.. 90% «طب» و80% «هندسة» مع أماكن بالمرحلة الثانية

بنسبة 62%.. بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الثلاثاء المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

العيد فرحة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (15)

د. منى حلمى

كلمات الرئيس السيسى عن إعادة التفكير فى المعتقد الدينى

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

علي سعدة

لن تعطش مصر

مؤمن المحمدي

الموقف

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

قادت عملية اغتيال كبرى.. من هى جاسوسة الموساد فى لبنان؟

إسرائيل والبحرين يبحثان تعزيز التعاون فى المجال الصحى

إسرائيل تسجل 7071 إصابة جديدة بكورونا