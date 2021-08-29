عقوبات أمريكية ضد قائد الجيش الإريترى لارتكابه انتهاكات فى تيجراى

فرضت الولايات المتحدة هذا الأسبوع عقوبات على قائد الجيش الإريتري لارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة تيجراي التي مزقتها الحرب في إثيوبيا، وفقًا لما نقلته صحيفة "ميل اند جارديان" الإفريقية.

يأتي تحرك وزارة الخزانة الأمريكية ضد الجنرال فيليبوس ولديوهانيس، رئيس أركان قوات الدفاع الإريترية، وسط تقارير تفيد بأن إريتريا أرسلت تعزيزات إلى أجزاء من تيجراي مع تصاعد القتال.

وقالت وزارة الخزانة في بيان: إن القوات الخاضعة لقوات الدفاع الإريترية مسؤولة عن "مذابح ونهب واعتداءات جنسية".

حيث قامت القوات الإريترية باغتصاب وتعذيب وإعدام المدنيين، كما دمروا الممتلكات ونهبوا الأعمال التجارية، ووفقًا لبيان الخزانة الأمريكية: فقد أشعلت قوات الدفاع والأمن الإريترية، النار عمدًا على المدنيين في الشارع ونفذت عمليات تفتيش منتظمة من منزل إلى منزل، وأعدمت رجالًا وفتيانًا، وطردت أسر تيجرايين قسرًا من مساكنهم واستولت على منازلهم وممتلكاتهم.

ورفضت إريتريا بغضب ما أسمته "ادعاءات وابتزاز لا أساس لها على الإطلاق".

وقالت وزارة الخزانة، إنه سيتم تجميد أي ممتلكات أو مصالح لـ "ولديوهانيس" في الولايات المتحدة، ومنع الأمريكيين من إجراء أي أعمال معه.

وأصدر وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين، بيانًا قال فيه، إن الولايات المتحدة "تدين بأشد العبارات انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكاتها في إثيوبيا، بما في ذلك تلك التي تنطوي على القتل والإبعاد القسري والعنف الجنسي المنهجي".

ودعا بلينكين الحكومة الإريترية إلى "سحب قواتها العسكرية بشكل فوري ودائم من إثيوبيا".

وفي الوقت نفسه، تواصل الولايات المتحدة حث جميع أطراف النزاع، بما في ذلك الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، على إنهاء الانتهاكات ضد المدنيين، واتخاذ خطوات لتهدئة الصراع، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والالتزام بوقف إطلاق النار عن طريق التفاوض".

وأعرب بلينكين عن قلقه من عودة أعداد كبيرة من قوات الدفاع الذاتي إلى إثيوبيا بعد الانسحاب في يونيو.

ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأعضاء المجتمع الدولي إلى "العمل معًا للدفع باتجاه حل سلمي لهذا الصراع الدائر".

وأرسل رئيس الوزراء الإثيوبي قوات إلى تيجراي في نوفمبر للإطاحة بالحزب الحاكم في المنطقة، جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجري.

ولعدة أشهر، نفت الحكومتان الإثيوبية والإريترية تورط الإريتريين في القتال، متناقضة مع شهادات السكان والجماعات الحقوقية وعمال الإغاثة والدبلوماسيين وحتى بعض المسؤولين المدنيين والعسكريين الإثيوبيين.

ووعدت إريتريا بالانسحاب من المنطقة في أبريل ، لكن ذلك لم يحدث بالكامل.

واتخذت الحرب منعطفًا مذهلاً في يونيو بعد أن استعادت القوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي - التي طردت من مدن وبلدات تيجراي في نوفمبر - العاصمة الإقليمية ميكيلي.

ثم شنت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي هجومًا على منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين، وتعهدت باستعادة غرب وجنوب تيجراي، اللذين احتلتهما قوات الأمهرة في المراحل الأولى من الحرب.

وذكرت وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي مؤرخة في 20 أغسطس، أن القوات الإريترية كانت موجودة في غرب تيجراي، حيث اتخذوا مواقع دفاعية بالدبابات والمدفعية حول أدي غوشو وحميرا، وربما أيضًا على طول الحدود مع السودان".

كما أشارت الوثيقة إلى تقارير تفيد بأن إريتريا أرسلت تعزيزات إلى غرب تيجراي في الأيام الماضية مع استمرار احتلالها لقطاع من الأراضي في شمال تيجراي.

وأسفر الصراع في شمال إثيوبيا عن مقتل الآلاف ودفع مئات الآلاف من الأشخاص إلى ظروف تشبه المجاعة، وفقًا للأمم المتحدة.