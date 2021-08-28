دول آسيوية تشهد ارتفاعًا في الحالات الحرجة والوفيات بكورونا المستجد

شهدت عدد من الدول الآسيوية، اليوم، ارتفاعًا في الحالات الحرجة والوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسط سعي من دول القارة إلى تطعيم أكبر عدد من سكانها بالقاحات المضادة للفيروس التاجي.

فمن جانبها، أعلنت وزارة الصحة اليابانية- وفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا، موضحة أن عدد المصابين بأعراض شديدة ارتفع إلى 2060 شخصًا، وذلك لليوم الـ16 على التوالي.

كما سجلت وزارة الصحة الفيتنامية 17 ألفًا و409 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 410 آلاف و366 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 10 الآف و53 حالة عقب تسجيل 356 حالة وفاة جديدة أمس، فيما بلغ إجمالي المتعافين 198 ألفًا و614 متعافى بعد تسجيل 10 آلاف و126 حالة تعافٍ.

وفي الفلبين، توقع مركز (أوكتا) البحثي في جامعة الفلبين أن تتجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا 20 ألف حالة خلال يوم واحد هذا الأسبوع.. وقال الباحث البارز في المركز جويدو ديفيد، نقلًا عن صحيفة (مانيلا تايمز) الفلبينية، "إن الفلبين لم تصل بعد إلى ما يُسمى بـ"الذروة" أو أعلى عدد للإصابات في يوم واحد، والذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في المناطق خارج العاصمة مانيلا".

وأضاف: "رغم ثقتنا في أن الأعداد ستقل تدريجيًا في منطقة العاصمة مانيلا خلال الأسبوع الأول أو الثاني من سبتمبر المقبل، فإن مناطق أخرى بالبلاد لم تبلغ ذروتها بعد وقد تتصاعد أعداد الإصابات فيها أكثر من الإحصائيات الحالية"، لافتًا إلى أنه رغم التوقعات بتخطي الإصابات اليومية حاجز 20 ألف إصابة، إلا أنها لن تخترق حاجز 25 ألف إصابة يوميًا.

وكانت وزارة الصحة الفلبينية قد أعلنت عن تسجيل 19 ألفًا و441 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

أما في كوريا الجنوبية، فأعلنت السلطات الصحية عن تطعيم 28 مليونًا و34 ألف شخص أو 55.2% من السكان بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا، فيما تم تلقيح 14 مليونًا و34 ألف شخص أو ما نسبته 27.9% بالكامل.. مؤكدة السعي لتلقيح 70% على الأقل من السكان بحلول سبتمبر المقبل للوصول إلى مناعة القطيع في نوفمبر القادم.

وفي تايوان، صرح مسئولون بمطار تايبيه الدولي، وفقًا لصحيفة (فوكس تايوان) المحلية، بأن إجمالي 30 ألف جرعة من لقاح موديرنا الأمريكي المضاد لفيروس كورونا ستصل البلاد غدًا الأحد من جمهورية التشيك، على أن يعلن مركز مكافحة الأوبئة المركزية في تايوان المزيد من المعلومات بشأن تلك الشحنة.