الأردن يعلن مغادرة الأفغان الذين وصلوا عمان

ويتوقع وصول مزيد منهم...

صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز، اليوم الجمعة، بأن المواطنين الأفغان، الذين كان الأردن سمح بمرورهم عبر أراضيه مطلع الأسبوع الحالي في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، غادروا المملكة فجر اليوم الجمعة.

وقال الفايز إن مرورهم من الأردن ومغادرتهم تم وفق ترتيبات تم الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سمح الأردن وفقها بمرور ما حده الأعلى 2500 شخص عبر أراضيه إلى الولايات المتحدة إسهاما منه في جهود التعامل مع الأزمة الإنسانية في أفغانستان.

وأشار الفايز إلى أن المواطنين الأفغان الذين يتم إجلاؤهم، ويمرون عبر الأردن لفترة قصيرة جدا “ترانزيت”، ليسوا لاجئين في الأردن، ولا يمنحون صفة اللجوء، ولا يتحمل الأردن أي أعباء جراء عبورهم أراضيه.

وأوضح الفايز إلى أن وصول الدفعة الأولى ومغادرتها اكتملت في أقل من أسبوع.

وأضاف الفايز أن عملية مرور المواطنين الأفغان عبر الأردن قد تستمر حتى نهاية الشهر الحالي وفق الإتفاق والترتيبات المشار إليها.

واستؤنفت رحلات الإجلاء من أفغانستان اليوم الجمعة، بشكل عاجل.

وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، إنه من المتوقع حدوث المزيد من محاولات الهجمات قبل الموعد النهائي يوم الثلاثاء المقبل لمغادرة القوات الأجنبية، ما ينهي أطول حرب خاضتها أمريكا، فيما قال سكان كابل إن عدة رحلات جوية أقلعت صباح اليوم.

وفى السياق، صرح مسؤول أمني غربي في مطار كابل، اليوم الجمعة، بأن عمليات إجلاء المدنيين من كابل تسارعت بعد هجومين قرب المطار، أوديا بحياة العشرات ما بين قتيل وجريح.

وقال المسؤول، إن الرحلات الجوية تقلع بانتظام، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

يأتي ذلك فيما قال دبلوماسي في حلف شمال الأطلسي إن كل القوات الأجنبية تهدف إلى إجلاء مواطنيها وموظفي سفاراتها من أفغانستان بحلول 30 أغسطس.

وأضاف الدبلوماسي أن طالبان ستشدد الأمن وتضيف مزيدًا من القوات لإدارة الحشود عند بوابات مطار كابول.

وشدد بالقول: "على قادة طالبان التحقيق في شبكة داعش في كابول بعدما سمحوا للآلاف بمغادرة السجون في الأسابيع الأخيرة، ونناشد طالبان توضيح موقفهم بشأن قواعدهم للحكم".