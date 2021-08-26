الجمعة 27 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة

مريم الصادق المهدى
مريم الصادق المهدى

أكدت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدى، تمسك بلادها بضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة بين الأطراف الثلاث (السودان ومصر واثيوبيا)، واستقبلت المهدي، اليوم الخميس، آنيت ويبر مبعوثة الاتحاد الأوروبى للقرن الافريقى، حيث عبرت عن متانة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، واستعرضت الأوضاع بالمنطقة وعلاقات السودان مع دول الجوار وجهود السودان فى دعم السلام والإستقرار في المنطقة.

وأعربت وزيرة خارجية السودان عن قلق الحكومة بشأن الأوضاع في أثيوبيا، وجهود الحكومة السودانية لحل النزاع هناك عبر مبادرة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.

وشددت السيدة الوزيرة على أهمية دعم جهود السلام والاستقرار في كل من ليبيا وجنوب السودان وتشاد بالتعاون مع الشركاء الاقليميين والدوليين.

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