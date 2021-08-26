الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.. الأسبوع المقبل

 

كشف مصدر بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن أنه سيجرى إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق قبول حاملى شهادة الثانوية العامة بالجامعات، الأسبوع المقبل، فى مؤتمر صحفى يتضمن الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية.

وقال المصدر، لـ«الدستور»، إن المرحلة الأولى من التنسيق انتهت، أمس، بعد مد فترة التنسيق حتى السابعة مساء، وأضاف: «من المقرر أن يبدأ تنسيق القبول بالجامعات الخاصة عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى، وفق ما أعلنه الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم الوزارة».

ولفت إلى أن نظام القبول بالجامعات الخاصة يعتمد على نظام التنسيق الإلكترونى الموحد للجامعات الخاصة، وذلك لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب فى توزيع الأماكن المتاحة بالكليات المختلفة.

ويطبق هذا النظام على حملة الشهادات المصرية الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، إذ يجرى توزيع حاملى هذه الشهادات من خلال الموقع الإلكترونى لتنسيق الجامعات الخاصة cpnu-admission.edu.eg، ويجرى قبول الطلاب بكليات الجامعات الخاصة اعتمادًا على مجموع درجاتهم وترتيب رغباتهم كمعيار وحيد لتنسيق الطلاب.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

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