الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

رداء أبيض كامل.. اتجاهات الموضة الرجالي في صيف 2021 (صور)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حمل هذا الصيف بعض الدلالات الخاصة بالموضة الرجالية، خاصة مع بدء التخفيف من إجراءات الغلق الخاصة بفيروس كورونا.

نستعرض لكم فيما يلي أبرز هذه الاتجاهات الخاصة بالموضة، حتى يمكنك الحصول علي ما يلزمك من التخفيضات الصيفية. 

القمصان والتيشيرتات مع الخطوط العمودية

أسباب رغبة البعض بشراء ستايل الفميص المخطط، هو أنه يبدو رائعا وجميلا ويمنحك إطلالة جيدة كما أنه  يجعلك تبدو أطول وأنحف.

اختر الأنماط ذات الخطوط والعرض المتفاوت أو ببساطة التزم بالخطوط الكلاسيكية، أو حتى النسيج القطني الذي يلائم فصل الصيف.

الزي المقلم

سواء كانت بدلة كبيرة الحجم أو بنطلون واسع الساق، كانت الخطوط المقلمة موجودة في كل مكان في عروض الملابس الرجالية، وهذا العام تعد هذه عودة مرحب بها لواحد من أروع أنماط الخياطة، وهي تناسب الذهاب إلي العمل الرسمي والخروجات غير الرسمية،  قم باختيار بدلة مقلمة عالية الجودة.

موضة الكاحل العاري

كان الكاحلين العاريان أحد الاتجاهات الشاملة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين للرجال، لكن بعد مرور عدة أعوام على العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اختفت هذه الموضة ثم عادا للظهور من جديد.

إذا كان يجب عليك تلويح الأجزاء السفلية من ساقيك أثناء ارتداء البنطال، فمن المفضل أن تكون هذه العادة خاصة بأشهر الصيف فقط فلا شيء يبدو في غير محله أكثر من زوج من الكاحلين المكشوفين يبرزان من تحت بنطلون جينز في يوم شتاء بارد.

الرداء الأبيض الكامل

على الرغم من أن هذا الزي يبدو غريبا، فإن اختيار اللون الأبيض هو أحد أفضل أزياء الرجال التي يمكنك القيام بها، وهي أيضا طريقة للحفاظ على البرودة في الحرارة.
جرب إقران تي شيرت أبيض ناصع مع شورت متناسق أو بنطلون أبيض مع زوج من أحذية رياضية جلدية متناسقة.

 

القمصان ذو الياقة المنخفضة

يمكن للقمصان الكلاسيكية ذات الياقات القصيرة أن تحمل معها بعض دلالات الفتيان الصغار في السن، لكن هذا الأمر غير صحيح تمامًا.

يضيف الياقة المسطحة ذات السترة لمسة جمالية للزي الرجالي، و عند ارتدائه مع شورت سباحة مفصل خصيصًا لتناول غداء خفيف في مطعم على شاطئ البحر يبدو رائعا.

سترة بلا أكمام

 ارتداء سترة بلا أكمام أو بياقة على شكل V أو سترة مستديرة، بحيث  يكون الجلد عاريًا ، ولا يوجد تحته أي شيء موضة مثالية هذا الصيف في هذا الطقس الحار.

الألوان الفاتحة 

أصفر ليموني، وردي نيون، أخضر كهربائي ، أحمر كرزي، جميعها ألوان جريئة لصيف ملون.

القمصان والتيشيرتات مع الخطوط العمودية الموضة الرجالية ملابس الرجال الزي المقلم الكاحل العاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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