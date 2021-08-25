رئيسة بلدية كوميزو الإيطالية تعلن استعدادها لاستضافة لاجئين أفغان

أعلنت رئيسة بلدية إيطالية عمدة كوميزو التابعة لمحافظة راغوزا (جنوب صقلية)، ماريا ريتا سكيمباري، استعدادها لاستضافة لاجئين أفغان، مؤكدة إمكانية تهيئة القاعدة السابقة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بلدة كوميزو لهم.



وقالت سكيمباري - في تصريح اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية - إنه باتفاق كامل وبمشاركة رئيس مقاطعة صقلية، نيلّو موزوميتشي، توفر 50 وحدة سكنية في المنطقة الإيطالية بالقاعدة السابقة، موضحة أن بلدتها لا تتوانى في حالات الطوارئ الإنسانية، وبشكل خاص أمام مأساة عائلات بأكملها، وبالأكثر حيال النساء اللواتي يهربن من النظام الظلامي الذي يمكن أن يعيدهم إلى العصور الوسطى مما يرعبنا جميعًا، مشيرة أن هذه العائلات بحاجة إلى الضيافة والدفء الإنساني.



وأضافت أن الموقع الذي نقدمه يبدو مثاليًا ليس فقط لأنه مرتبط مباشرة بمطار كوميزو، بل أيضًا لأن به مرافق خاصة بإجراء تحاليل الكشف عن عدوى وباء (كوفيد-19)، بمشاركة دائرة صحة راغوزا، وبدعم كامل وترحيب بالمبادرة، سواء أكان على صعيد حملة التطعيم أو أي احتياجات صحية أخرى.



يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابل، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.

وكان قد فر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد الماضي مع دخول المسلحين المدينة، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابل، أملاً في مغادرة البلاد هربا من قبضة الحركة المتشددة.

وكانت الحركة شنت هجوماً واسع النطاق في مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وخصوصاً الأميركية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١

وفي ظل تطورات الأحداث وسخونتها في أفغانستان، خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، إلا أن مواقع التواصل ضجت بفيديو لعناصر الحركة يلهون ويمارسون التمارين الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في القصر الرئاسي بكابل.

وأفادت وسائل إعلام بأن عناصر الحركة أدوا تلك التمارين بعد دخولهم القصر الرئاسي، أمس الأحد، وفرار الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إلى خارج البلاد.