الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان: القبض على 35 شخصًا لاحتكار المحروقات منذ أول يوليو

محطات الوقود لبنان
محطات الوقود لبنان

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة بلبنان عن ضبط مليون و630 ألفا و25 لترا من المحروقات المخزنة داخل محطات الوقود ولا يتم بيعها للمواطنين خلال الفترة من أول يوليو الماضي وحتى أمس الاثنين.
وأوضحت المديرية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن كمية المحروقات المضبوطة مقسمة بين 1198655 لتر بنزين و431370 لتر مازوت، وجرى إلزام أصحاب المحطات على بيع المخزون للمواطنين وفق التعرفة الرسمية، مؤكدة أنه تم ضبط كميات ضخمة من المحروقات مخبّأة في مستودعات خارج المحطات تفوق 5 ملايين لتر موزّعة بين 4865420 لتر مازوت، و68174 لتر بنزين، وتم توزيعها على المستشفيات والأفران والبلديات والمؤسسات الحيوية والمولدات الكهربائية التي تحتاج لها.
وأضافت مديرية أمن لبنان، أنه ألقي القبض على 35 شخصًا بتهم احتكار محروقات وتخزين مادة البنزين وبيعها في السوق السوداء، ومخالفة التسعيرة الرسمية لبيع المحروقات والتلاعب بعدادات محطة محروقات، داعية المواطنين للتحلي بالمسئولية في هذا الظرف العصيب، ومعاونتها في مكافحة ظاهرتي الاحتكار والتهريب من خلال تزويدها بالمعلومات المتعلقة بهذا الخصوص عبر مختلف وسائل التواصل المتوفرة.

وفي وقت سابق، قررت الحكومة اللبنانية، الأحد، رفع أسعار البنزين بنسبة تصل لـ 66%، وبحسب تقارير إعلامية، فإن هذه الخطوة تشير إلى تفاقم من أزمة الوقود الخانقة في لبنان.

هذا القرار يعني عمليًا رفع الدعم عن سلعة الوقود الاستراتيجية في لبنان، وهي خطوة تقول الحكومة اللبنانية إنها تسعى لخفض النقص الحاد في الوقود، لكن توقعات تفيد بأنه سيزيد من المصاعب الاقتصادية، بحسب شبكة سكاي نيوز.

وقالت المديرية العامة للنفط في لبنان إن قرار رفع أسعار البنزين جاء استنادا إلى الموافقة الاستثنائية من جانب الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، مع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، السبت في قصر بعبدا الرئاسي.

 

لبنان بيروت أمن الدولة بلبنان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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