أمن الدولة اللبنانى: ضبط كمية من المحروقات بالمحطات والمستودعات

أفادت المديرية العامة لأمن الدولة​ اللبنانى، مساء اليوم، بأنه نتيجة الكشف على محطات ​المحروقات​ التي أجرتها دوريات المديرية منذ 1 يوليو الماضى، وحتى أمس الإثنين، تم ضبط كمية من المحروقات المخزنة بلغت مليون وستمائة وثلاثين ألفا وخمسة وعشرين ليترا مقسمة بين 1198655 ليترا من مادة البنزين و431370 ليترا من مادة المازوت.

وذكر قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة بالمديرية في بيان أنه جرى إلزام أصحاب تلك المحطات ببيع المخزون للمواطنين وفق التعرفة الرسمية.

وأضاف البيان أنه تم ضبط كميات ضخمة من المحروقات مخبأة في مستودعات خارج المحطات تفوق الخمسة ملايين ليتر موزعة بين 4865420 ليترا من المازوت و68374 ليترا من البنزين، وتم توزيعها على ​المستشفيات​ والأفران والبلديات والمؤسسات الحيوية و​المولدات​ الكهربائية التي تحتاج إليها.

ولفت البيان إلى أنه تم توقيف 35 شخصا بجرم احتكار محروقات، تخزين مادة البنزين وبيعها في السوق السوداء، مخالفة التسعيرة الرسمية لبيع المحروقات والتلاعب بعدادات محطة محروقات، وذلك بناء على اشارة القضاء المختص.