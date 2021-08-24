«ثقافتك كتابك».. إقبال على مبادرة وزارة الثقافة بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

شهد معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، اليوم، إقبالًا متوسطًا على أروقة المعرض، بعد مرور أسبوع على افتتاح فعاليات الدورة الـ16، والتي انطلقت يوم الإثنين الموافق 16اغسطس، وتستمر حتى 30 اغسطس الجاري،والمقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

وضم المعرض حوالي 65 دار نشر مصرية وعربية، كما أقيم على هامش المعرض العديد من الأنشطة الثقافية عبر الإنترنت بشكل تفاعلي من خلال وبينار مكتبة الإسكندرية، والتي تبث بشكل حي في كل سفارات المعرفة بجميع المحافظات، وعبر منصات مكتبة الإسكندرية الإلكترونية.

•ثقافتك كتابك

معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

ويضم المعرض بين اروقته، مبادرة وزارة الثقافة« ثقافتك كتابك» والتي أطلقتها الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالتعاون مع وزارة الثقافة.

معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

وفي هذا الصدد، قال مصطفي عبد الودود، مسؤول جنناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن مبادرة الهيئة انطلقت من معرض القاهرة الدولي للكتاب، واستمرت خلال معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب وسوف تستمر حتى آخر العام، مشيرًا أن الكتب تترواح أسعارها بدءً من جنيه حتى 20 جنيه.

وأضاف لـ«الدستور» أن هناك إقبال كبير على الكتب الخاصة بالمبادرة، وذلك لأن اسعارها في تناول الجميع، مشيرًا إلى أن المبادرة تغطي الكتب في جميع المجالات، ولكن يزداد طلب رواد المعرض على الكتب التاريخية والإسلامية.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة حريصة على تواجد مبدعي الإسكندرية في برنامج المعرض الثقافي، وتخصيص جزء رئيسي لهم، حيث أثبتوا حضورًا رائعًا في الساحة الثقافية خلال الآونة الأخيرة من خلال الجوائز المصرية والدولية التي حصل عليها مبدعو الإسكندرية.

معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب