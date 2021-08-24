الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع فتح حارة بطيئة جديدة بشارع مصطفى كامل بالمنتزه

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تطوير شارع مصطفى كامل

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، أعمال التوسعة وفتح حارة بطيئة جديدة بشارع مصطفى كامل بنطاق حي المنتزة أول وربطها بشارع السلام المؤدي إلى منطقة الفلكي وقرى عزبة محسن، في إطار تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة قطاعات من طريق مصطفي كامل. 

وقال «الشريف» إن المحافظة بصدد استكمال التطوير الكامل لطريق مصطفي كامل الرئيسي وفتح جميع المحاور عليه والتي تصل تكلفتها إلي ٦٠ مليون جنيه، موضحًا أنه سيتم رصف الشارع بالكامل مع خدمته بالصرف الصحي، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات بالشارع أول بأول.

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

وأشار إلى أنه تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال رفع كفاءة وتطوير قطاعات من شارع مصطفي كامل الرئيسي منذ ٥ شهور، والتي شملت أعمال الرصف والصرف الصحي، مؤكدًا أنه تم الانتهاء منها جميعا في الوقت المحدد.

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

وكلف المحافظ رئيس حي المنتزة أول بإزالة جميع الإشغالات والتعديات علي طول طريق مصطفي كامل، والمتابعة المستمرة لمنع تواجد أي إشغالات بالطريق، مشددًا علي الإزالة الفورية لأي أعمال مخالفة وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير التي تتم بالطريق.

كما وجه المحافظ فوراً بإزالة الأكشاك غير المرخصة ومن بينها كشك لبيع الكلاب بجوار أحد المساجد.

جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزة أول، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، والدكتورة مرفت أحمد رئيس وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الدائرة.

وأكد «الشريف» أن أعمال رفع كفاءة شارع مصطفى كامل ستتم بالتوازي مع أعمال التطوير التي تتم بمربع سيدي بشر قبلي والتي تستهدف رفع كفاءة وتطوير 157 شارع بطول 29 كم، وتأتي ضمن أعمال التطوير بالمربع بتكلفة 74.8 مليون. تنفيذا للبروتوكول الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير 7 مناطق عشوائية بالإسكندرية بتكلفة 811 مليون جنيه.

حارة بطيئة جديدة بشارع مصطفى كامل بالمنتزه
حارة بطيئة جديدة بشارع مصطفى كامل بالمنتزه
حارة بطيئة جديدة بشارع مصطفى كامل بالمنتزه
حارة بطيئة جديدة بشارع مصطفى كامل بالمنتزه
الإسكندرية حارة بطيئة جديدة مشروع تطوير طريق مصطفي كامل ٦٠ مليون جنيه استكمال التطوير المرحلة الاولي

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وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

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