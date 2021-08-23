الإثنين 23 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

والدة الأولى علمي رياضة بالثانوية تشكر نقيب المحامين بعد تعهده برعايتها

رجائي عطية
رجائي عطية

وجهت الأستاذة نسرين حسن زوجة الأستاذ الرحل مصطفى الشرقاوي المحامي، ووالدة الطالبة عهد الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة علمي رياضة، الشكر للأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، على تهنئته لنجلتها، مؤكدة إنها لم تكن تتوقع كل هذا الاهتمام والتقدير والمفاجآت.

وأكدت والدة الطالبة أن هناك عشرات الحسابات على السوشيالِ ميديا، انتحلت اسم عهد وتكتب تصريحات باسمها للمزايدة، مشددة على عدم الالتفات لها وعدم الأخذ بأي كلمات أو غيره.

ووجهت والدة الطالبة عهد، رسالة لنقيب المحامين عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت فيها: «شكرا للأب الحنون نقيب المحامين على تواصله المثمر معنا شكرا لحرصك على سعادة ابنتكم عهد ممتنة جدا لحضرتك ولطاقم مكتبك المحترم حقيقة لم أكن أتوقع كل هذا الاهتمام والتقدير والمفاجآت المبهجة ولا عزاء لكل من حاول النيل منكم أو تصيد وفبرك لتحقيق مصلحة شخصية كنا ومازلنا مقدرين جميل صنيعكم».

وسبق أن أرسل رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، برقية تهنئة للطالبة عهد مصطفى الشرقاوي، ابنة الأستاذ الراحل مصطفى الشرقاوي المحامي، وذلك لتفوقها وحصولها  على المركز الأول في الثانوية العامة علمي رياضة، مانحًا إياها جائزة مالية أبوية قدرها 20 ألف جنيه، ومتعهدا بالتكفل بمصاريفها الدراسية.

وجاء نص البرقية كالتالي: إلى الإبنة العزيزة أمل الشباب في غدٍ مشرق عهد إبنة زميلنا المرحوم الاستاذ مصطفى الشرقاوى المحامى بالنقض.. بهرت مصر بقدرتها الفائقه في أن تنجح علي الدوام بتفوق و امتياز ، و أن تختم المرحله الثانويه بتبوأ المركز الأول بين كل الناجحين و الناجحات الحاصلين علي الثانوية العامة قسم رياضة هذا العام .

 

وأضاف: «إنني إذ أشعر شخصيا بالسعادة الغامرة و الفرحة بإبنة زميلنا المرحوم الأستاذ مصطفى الشرقاوى المحامى بالنقض ونجاحها الذي ضربت به مثلا للشباب كله علي أثر الجدية والإخلاص فى تحقيق النجاح.. فإنه يطيب لي أن أهنئها و أشجعها راجيًا أن تتقبل منى أن أنوب عن زميلي المرحوم أبيها الاستاذ المحامي وأن أقدم لها هدية رمزية أبويه ٢٠ ألف جنيه واعدًا بأن أتبناها وأكفل لها ما تشاء حتي تتخرج بمشيئة الله».

نقيب المحامين على مستوى الجمهورية التواصل الاجتماعي محامي بالنقض رجائي عطية

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