الإثنين 23 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد مزاحه معها.. منى ذكى لـ أحمد حلمي: «ميصحش كده»

مني ذكي
مني ذكي

ثنائي أبهر عالم الفن، كلُ منهما منفردًا في منطقته التي تميّز بها، الفنان أحمد حلمي، وزوجته الفنانة منى ذكي، لم يجمع بينهما عمل فني واحد، وهو الحلم الذي لطالما حلم به الجمهور لفترة طويلة من الزمن، إلا أنَّ السوشيال ميديا عبر "فيسبوك"، وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" جعلتهما يتصدرا التريند من جديد.

وردت الفنانة منى ذكي أيضًا على زوجها الفنان أحمد حلمي، بعدما نشر لها مقطع فيديو يمازحها فيه أثناء محاولة الدعايا لظهورها مع الفنانة إسعاد يونس، في صاحبة السعادة في حلقة خاصة جدًا للحديث عن مسلسل "لعبة نيوتن"، وعلاقتها بالفنان أحمد حلمي، وأولادهما.

وكتبت الفنانة منى ذكى، عبر خاصية "استوري"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" قائلًة: "خيانة ميصحش كده"، ردًا على الفيديو المنشور لها عبر الصفحة الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".

وظهرت منى زكي في الفيديو وهي تحاول أن تقول جملة "استنونى مع صاحبة السعادة إسعاد يونس"، لكنها لم تتمكن من قول الجملة كاملة، طالبة من زوجها أحمد حلمي ألا يشاركه مع الجمهور قائلة: “صدقني لا أتمكن من فعل هذه الأمور رغم سعادتي الكبيرة بالحلقة”، لكنه قرر مشاركته للجمهور.

238685618_145726254379966_6231611996109119662_n
238685618_145726254379966_6231611996109119662_n
عالم الفن الفنانة منى ذكي انستجرام الفنان أحمد حلمى إسعاد يونس

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

الأكثر قراءة

«برشامة» وراء تدهور حالته مؤخرًا.. الفنان عادل الفار يكشف تفاصيل وضعه الصحي

الرئيس السيسى: مستعدون لتقديم دعم ضخم لأعمال فنية تبنى الوعى المصرى

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الثلاثاء

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

كواليس فيديو «فساد للركب فى تموين أبوكبير شرقية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اللاجئون درجات!

مؤمن المحمدي

سادة عقولنا عبيد مشاعرنا

القس. رفعت فكرى

التشجيع والإبداع

حسين دعسة

قمة الملك والرئيس بوتين في موسكو .. الرؤية والآفاق المنظورة

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

مؤمن المحمدي

ماكدونالدز

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (14).. الوساطة بين الجماعات الإسلامية والحكومة

صور

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

مؤتمر وزيرة الصحة لاستعراض وضع كورونا في مصر

تكريم أبطال «أولمبياد طوكيو 2020» أبناء محافظة القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نجاح اختبار الجيش الأمريكى لمنظومة «القبة الحديدية»

الخارجية الفلسطينية تحمل إسرائيل مسئولية جرائم بؤر الإرهاب فى الضفة الغربية

إجراءات إسرائيلية جديدة لمكافحة تفشي كورونا