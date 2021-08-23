بعد مزاحه معها.. منى ذكى لـ أحمد حلمي: «ميصحش كده»

ثنائي أبهر عالم الفن، كلُ منهما منفردًا في منطقته التي تميّز بها، الفنان أحمد حلمي، وزوجته الفنانة منى ذكي، لم يجمع بينهما عمل فني واحد، وهو الحلم الذي لطالما حلم به الجمهور لفترة طويلة من الزمن، إلا أنَّ السوشيال ميديا عبر "فيسبوك"، وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" جعلتهما يتصدرا التريند من جديد.

وردت الفنانة منى ذكي أيضًا على زوجها الفنان أحمد حلمي، بعدما نشر لها مقطع فيديو يمازحها فيه أثناء محاولة الدعايا لظهورها مع الفنانة إسعاد يونس، في صاحبة السعادة في حلقة خاصة جدًا للحديث عن مسلسل "لعبة نيوتن"، وعلاقتها بالفنان أحمد حلمي، وأولادهما.

وكتبت الفنانة منى ذكى، عبر خاصية "استوري"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" قائلًة: "خيانة ميصحش كده"، ردًا على الفيديو المنشور لها عبر الصفحة الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".

وظهرت منى زكي في الفيديو وهي تحاول أن تقول جملة "استنونى مع صاحبة السعادة إسعاد يونس"، لكنها لم تتمكن من قول الجملة كاملة، طالبة من زوجها أحمد حلمي ألا يشاركه مع الجمهور قائلة: “صدقني لا أتمكن من فعل هذه الأمور رغم سعادتي الكبيرة بالحلقة”، لكنه قرر مشاركته للجمهور.