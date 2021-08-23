محافظ الشرقية يُشدد على سرعة الانتهاء من تلقيح العاملين بالجهاز الإداري ضد كورونا

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والهيئات الحكومية بسرعة الإنتهاء من تسجيل العاملين على منظومة وزارة الصحة في موعد أقصاه 48 ساعة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، لتقوم مديرية الشؤون الصحية بتوجيه فرق التطعيم إلى مواقع العمل المختلفة بالجهاز الإداري لتلقي العاملين اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

أكد المحافظ إهتمام الدولة بالمواطنين في مختلف مواقع العمل المختلفة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم وتسعى جاهدة لتوفير اللقاح المضاد للفيروس، حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.

أشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول من جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض وجميع العاملين بمنظومة الصحة وشجاعتهم في مواجهة الفيروس، مؤكدًا الاستمرار في تقديم كافة الدعم لمنظومة الصحة والعاملين بها للحفاظ على صحة المواطن الشرقاوي.

وناشد المحافظ أبناء المحافظة بالإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامة تجنباً لنشر العدوى بالفيروس والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان www.egcovac.mohp.gov.eg للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد للتغلب عليه والحد من انتشاره.

وتتابع مديرية الصحة بالشرقية، تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، من خلال الفرق المتحركة، والتي تجوب مراكز ومدن المحافظة؛ للتسهيل على المواطنين الحصول على اللقاح، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.