الإثنين 23 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

زراعة الأقصر: صرف الأسمدة للحاصلات الزراعية بواسطة كارت الفلاح فقط

أسمدة
أسمدة

أعلنت المهندسة أمل أسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أن عن استمرار صرف الأسمدة للحاصلات الزراعية حتى نهاية سبتمبر 2021 ، بكامل المقررات السمادية للموسم الصيفي الحالى.

وأضافت وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أن صرف الأسمدة من خلال كارت الفلاح فقط لمن له حيازة زراعية مسجلة بسجلات خدمات الجمعية الزراعية التابع لها الحائز، مشيرة إلى أنه بالنسبة لحيازة المتوفى والمدرج حيازته على المنظومة باسم ورثة ومفوض عنهم أحد الورثة ويرفض البنك الزراعي المصري وفروعه تسليم الكارت لهم بناءًا على تعليمات صادرة من جهة رئاسة.

وتابعت أن على الورثة الشرعيين للمتوفى التقدم للجمعية التعاونية الزراعية لتقنين وضعهم الحيازة والمضي قدمًا في إجراءات استخراج كارت الفلاح، وللحائزين الجدد يتم الصرف لهم ببطاقة الرقم القومى من خلال الموسم الحالي لحين استخراج كارت الفلاح واستلامه من البنك الزراعي المصري ويكون التعامل بكارت الفلاح بدءًا من الموسم الشتوى 2021/2022.

وزارة الزراعة الزراعة سبتمبر زراعية الأسمدة الأقصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

لينك مباشر| رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين عبر موقع وزارة الصحة المصرية

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار المكرونة بالمنافذ التموينية

مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية يُقر باختيار المستشار عدلي منصور رئيسًا

وزارة الصحة المصرية.. موقع التقديم على لقاح كورونا

وزيرة الصحة: مصر شهدت ارتفاعًا فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الملك والرئيس بوتين في موسكو .. الرؤية والآفاق المنظورة

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

مؤمن المحمدي

ماكدونالدز

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (14).. الوساطة بين الجماعات الإسلامية والحكومة

بسنت حسن

الديمقراطية الأمريكية وسقوط الأقنعة

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

صور

تكريم أبطال «أولمبياد طوكيو 2020» أبناء محافظة القاهرة

20 صورو من حفل وائل الفشني في محكي القلعة

صور من حفل لينا شامميان في محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا حدث في اجتماعات الحكومة الإسرائيلية مع وزراء خارجية قبرص واليونان؟

6467 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

بعد 74 عاماً.. البحرين تعلن عن عودة الصلاة في كنيس يهودي بالمنامة