زراعة الأقصر: صرف الأسمدة للحاصلات الزراعية بواسطة كارت الفلاح فقط

أعلنت المهندسة أمل أسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أن عن استمرار صرف الأسمدة للحاصلات الزراعية حتى نهاية سبتمبر 2021 ، بكامل المقررات السمادية للموسم الصيفي الحالى.

وأضافت وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أن صرف الأسمدة من خلال كارت الفلاح فقط لمن له حيازة زراعية مسجلة بسجلات خدمات الجمعية الزراعية التابع لها الحائز، مشيرة إلى أنه بالنسبة لحيازة المتوفى والمدرج حيازته على المنظومة باسم ورثة ومفوض عنهم أحد الورثة ويرفض البنك الزراعي المصري وفروعه تسليم الكارت لهم بناءًا على تعليمات صادرة من جهة رئاسة.

وتابعت أن على الورثة الشرعيين للمتوفى التقدم للجمعية التعاونية الزراعية لتقنين وضعهم الحيازة والمضي قدمًا في إجراءات استخراج كارت الفلاح، وللحائزين الجدد يتم الصرف لهم ببطاقة الرقم القومى من خلال الموسم الحالي لحين استخراج كارت الفلاح واستلامه من البنك الزراعي المصري ويكون التعامل بكارت الفلاح بدءًا من الموسم الشتوى 2021/2022.