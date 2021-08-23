الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة كفر الشيخ»: تطعيم 10750 من راغبى السفر للخارج بلقاح «جونسون»

لقاح جونسون
لقاح جونسون

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه حتى اليوم قد تم تطعيم 10751 مواطنًا من راغبي السفر للخارج بلقاح جونسون، وذلك متماشيًا مع سياسة الدولة في التيسير على المواطنين الراغبين في السفر.

وأوضحت وكيلة وزارة الصحة ، إنه يمكنهم الحجز للتطعيم بلقاح المسافرين عن طريق الموقع الآتي: http://egcovac.mohp.gov.eg ، كما يمكن تعديل التسجيل من حجز عادي لحجز المسافرين عن طريق نفس الموقع أو التواصل مع الخط الساخن 15335، كما أيضًا يمكن تقديم الموعد الخاص بالجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا ( لمن تلقي الجرعة الأولي وبشرط مرور 4 أسابيع ) من خلال التوجه إلى مركز معلومات مديرية الشئون الصحية.

وطالبت وكيلة الوزارة، المصريين الراغبين في السفر ممن تلقوا لقاحًا غير معتمد لدى الدول المسافرين إليها بغرض العمل أو الدراسة فقط ، أن يقوموا بتسجيل بياناتهم واستيفاء الاستمارة المرفقة عبر الرابط الآتي: «https://forms.gle/8cPmRNRKNnheWUQb7»، موضحين خلالها مكان تلقيه التطعيم الأول ووسائل التواصل معهم، واستيفاء البيانات الأساسية بالاستمارة.

جدير بالذكر أن مراكز تلقي اللقاح للمسافرين بلغت 10 مراكز وهي: «مكتب صحة سيدى طلحة بكفرالشيخ، مكتب صحة قلين، مكتب صحة سيدى سالم ، مكتب صحة دسوق أول ، مكتب صحة فوه، مكتب تطعيم المسافرين بمطوبس، المركز الطبي ببيلا، المركز الطبي بالحامول، المركز الطبي ببلطيم»،  الإضافة إلى الفريق المتحرك بمركز شباب كفرالشيخ .

يأتي هذا بجانب 11 مركز أخرى خاصة بالتطعيم لجميع المواطنين وهي: «مستشفى مطوبس المركزي،  مستشفى فوه المركزي، مستشفى دسوق العام، مستشفى قلين المركزي، مستشفى سيدي سالم المركزي، المركز الطبي بكفرالشيخ، مستشفى سيدي غازي المركزي، المركز الطبي ببيلا، المركز الطبي بالحامول، مستشفى برج البرلس المركزي، المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بكفرالشيخ».

الصحة كورونا جونسون كفر الشيخ تطعيم

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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