الرئيس الأوكرانى يعرب عن قلقه جراء مشروع خط الغاز الروسي الألمانى

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن قلقه جراء خط الغاز "نورد ستريم 2" الروسي الألماني، معتبرا أنه "سلاح جيوسياسي خطير" بيد موسكو.

وخلال استقباله للمستشارة الألمانية في العاصمة الأوكرانية كييف، قال زيلينسكي إن استكمال المشروع "سيثقل كاهل" بلاده.. حسبما أفادت قناة "فرانس 24" مساء الأحد.

بدورها، أشارت المستشارة الألمانية إلى أن التوافق الألماني الأمريكي يسمح بشكل خاص "بفرض عقوبات على روسيا في حال تم استخدام الغاز كسلاح".

وأوضح ميركل أنها تتفهم "المخاوف الكبيرة" للرئيس الأوكراني، معتبرة أن لبرلين "مسؤولية خاصة" في هذا المجال، لافتة في الوقت ذاته إلى أن هذه التعهدات "ملزمة أيضا للحكومات المقبلة في ألمانيا"، بينما تستعد ميركل للخروج من منصبها بعد 16 عاما في الحكم.

في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العمل في خط غاز نورد ستريم 2 المثير للجدل والذي سيحمل الغاز الروسي إلى ألمانيا، وأوروبا، يوشك على الانتهاء، حيث يتبقى فقط 15 كيلومترًا (تسعة أميال) من الأنابيب، ومن المنتظر إنجاز هذه الأعمال خلال الشهر المقبل.

ووفقًا لحسابات وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، يتوقع استكمال الجزء المتبقي من الخط خلال 10 أيام إلى ثلاثين يومًا، بحسب عدد السفن المشاركة في العمل.

وأوضحت الوكالة أن استكمال "نورد ستريم 2" سيشكل علامة فارقة في العلاقات بين روسيا وألمانيا، بعد تأجيلات سببتها معارضة قوية من حلفاء رئيسيين مثل الولايات المتحدة.

وسينقل الخط الغاز الطبيعي الروسي الحيوي إلى أوروبا، التي تواجه أزمة في الإمدادات بعد شتاء مرير، استنزف مخزون القارة من الغاز.

ونقلت بلومبرج عن بوتين قوله أمس الجمعة خلال محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في موسكو: "نعتبر أن الخط يقترب من الانتهاء"، مضيفًا أنه يتبقى فقط وضع حوالي 15 كيلومترًا من الأنابيب تحت مياه البحر.