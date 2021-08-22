محافظ دمياط ووزيرة الثقافة تتبادلان الدروع التذكارية

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، منذ قليل بمكتبها بديوان عام المحافظة، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فى مستهل زيارتها لمحافظة دمياط التى تستمر على مدار يومين لتدشين أعمال ترميم قصر ثقافة مدينة دمياط ومتابعة الفعاليات الثقافية بالمحافظة .

ورحبت المحافظ بالدكتورة إيناس عبد الدايم ووفد الوزارة على أرض محافظة دمياط، مشيدة بما حققته وزارة الثقافة من خلال الدور الذى تلعبه لنشر الفكر والوعي المستنير وبناء الهوية وتنمية القيم الوطنية والتصدي للأفكار المتطرفة، إلى جانب الارتقاء بالذوق العام وحماية التراث المصرى وبناء الإنسان وصياغة العقل، كما توجهت بالشكر الجزيل إلى وزيرة الثقافة على حرصها إدراج قصر ثقافة مدينة دمياط بمخطط التطوير.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم دعم القيادة السياسية لقطاع الثقافة لتشكيل شخصيات قوية قادرة على إتخاذ القرار السليم، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على رفع كفاءة الكيانات الثقافية بكافة المحافظات، كما أكدت أنه تم وضع مخطط متكامل لرفع كفاءة قصر ثقافة مدينة دمياط، منوهة الى أن الوزارة تضع أيضاً نصب أعينها تشغيل قصر ثقافة مدينة دمياط الجديدة على أعلى مستوى لتعزيز دورهما فى اتاحة الخدمات الثقافية لجميع أبناء المحافظة.

وتناول اللقاء الذي جاء بحضور المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وفادى جرجس مدير قطاع ثقافة دمياط ، الاطلاع على خطة ترميم قصر ثقافة مدينة دمياط والذى يقع على مساحة ٢٦٠٠ متر مربع بقلب المدينة شامل المبنى والحديقة والمسرح الصيفى، بعد إعادة تخطيط الموقع و تنفيذ عمليات رفع الكفاءة وفقاً لأعلى المعايير حتى يكون منارة ثقافية تضاف إلى قطار قوة مصر الناعمة، إلى جانب مناقشة العديد من المشروعات الإبداعية والتى تساهم فى تحقيق العدالة الثقافية، وأيضاً آليات استضافة المحافظة للفعاليات التى تنظمها الوزارة منها عروض مسرح المواجهة والتجوال، واتفقت وزيرة الثقافة ومحافظ دمياط على استضافة المحافظة لفعاليات مؤتمر أدباء مصر الذي توقف العام الماضي جراء جائحة كورونا على أن تستضيفه مدينة رأس البر، حيث سيتم الترتيب لهذه الدورة الاستثنائية التى ينتظرها أدباء مصر فى كافة الأقاليم.

فيما وقد تبادلت محافظ دمياط ووزيرة الثقافة الدروع التذكارية تقديرًا لجهودهما المبذولة فى دعم القطاع الثقافى وذلك تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.