«العناني» يتفقد تطوير المباني الأثرية بالقاهرة التاريخية والفسطاط

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ومرافقوه بقايا حفائر مدينة الفسطاط، أول عاصمة إسلامية في إفريقيا، ووجه بعمل مشروع ترميم وتطوير ورفع كفاءتها، وإعداد الدراسات اللازمة لوضع خطة لاستكمال ما يمكن استكماله من العناصر البنائية التي لا تزال باقية بها وتحويل الموقع إلى متحف مفتوح ينقل السائح إلى تجربة أخرى جديدة بمدينة القاهرة التاريخية خاصة مع قربها من منطقة مجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص والمتحف القومي للحضارة المصرية.

وعن أعمال التطوير التي تفقدها اليوم وزير السياحة والآثار، أوضح الدكتور مصطفى وزيري أنه تم تنفيذها وفقا للأصول الفنية والأثرية القديمة لهذه المباني، حيث شملت أعمال التوثيق الفوتوغرافي والمعماري وأعمال التدعيم والترميم الإنشائي والترميم الدقيق اللازمة، وتنظيف وترميم الواجهات وإظهار ألوانها الأصلية وتفاصيلها، وترميم الأرضيات، وعزل الأسقف وترميمها، وتحديث شبكات الإضاءة، وصرف مياه الأمطار بالاضافة إلى تأهيل المنطقة المحيطة بهم.

وأكد العميد مهندس هشام سمير، على أن أعمال التطوير تمت تحت الإشراف الكامل للإدارة العامة للقاهرة التاريخية وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير سبيل شيخو استغرق نحو ثمانية أشهر، أما أسبلة كل من رقية دودو، ومصطفى سنان، وحسن اغا كوكليان، وواجهة حمام بشتاك بشارع سوق السلاح فقد استغرق ما يقرب من العامين.

وأشار أسامة طلعت إلى أن سبيل شيخو يعد أثرا فريدا من نوعه بين سائر الأسبلة نظرا لكونه محفورا في سفح التل الصخري المشيدة عليه قلعة صلاح الدين، وأنه من الأمثلة النادرة التي تتميز بطرازها المنفصل غير الملحق بمسجد أو مدرسة أو منشأة دينية أو مدنية أوخانقاه، الأمر الذي يؤكد ضرورة ترميمه والحفاظ عليه ليبقى شاهدا على طراز فريد للأسبلة في مصر.

ولهذا السبيل واجهة واحدة على شكل مستطيل يتوسطها حنية بداخلها خمسة عقود مدببة في صف واحد ويتوسط هذه الحنية فتحة الدخول إلى السبيل تفضي إلى حجرتين. ويزين بطن العقود الموجودة بالواجهة الرئيسية زخارف نباتية متداخلة يليها شريط كتابي يزين واجهة السبيل، بالإضافة إلى النصوص الكتابية والرنك الخاص بالأمير شيخو، كما يعلو فتحة الباب النص التأسيسي للسبيل.

أنشأ هذا السبيل الأمير شيخو العمري الناصري وهو الأمير الكبير الذي تدرج في وظائف الدولة حتى بلغ مكانة عظيمة في عهد المظفر حاجي ابن الناصر محمد، وظل نجمه في الصعود حتى أصبح أحد أمراء المشورة خلال الولاية الأولى لحكم السلطان الناصر حسن.