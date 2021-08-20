الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرتغال تسجل 2507 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى 24 ساعة

كورونا فى البرتغال
كورونا فى البرتغال

أعلنت السلطات الصحية في البرتغال، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2507 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و14 ألفًا و632 مُصابًا على مستوى البلاد.
وذكرت المديرية العامة للصحة البرتغالية في بيان لها أوردته صحيفة "ذا بورتوجال نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية، أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 17 ألفًا و622 حالة عقب تسجيل 9 وفيات على مدار أمس.
كما أشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 952 ألفًا و94 مريضًا فور تسجيل 2391 حالة تعاف جديدة منذ أمس الخميس، مُضيفة أن إجمالي عدد الحالات التي تخضع للرعاية الصحية في المستشفيات بلغ الآن 687 حالة على مستوى البرتغال.

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