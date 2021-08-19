أوزبكستان تؤكد عدم مغادرة اللاجئين الأفغان منطقة الترانزيت بالمطار

صرحت وزارة النقل الأوزبكستانية، اليوم، بعدم مغادرة أى من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان، منطقة الترانزيت بمطار طشقند الدولي، وعدم خروج أي منهم إلى المدينة.

وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريحات صحفية إن مطار طشقند يعمل حاليا في نظام الترانزيت، ولا يسمح للمسافرين من أفغانستان بالتنقل في جميع أنحاء المطار، ولن يخرج أحد من الذين تم إجلاؤهم، إلى المدينة، قبل أن يأخذهم الجانب الألماني بواسطة رحلات الركاب من طشقند.

وأضاف أن الإجلاء باستخدام الجسر الجوي بين كابل وطشقند سيتواصل قبل تطبيع الأوضاع في أفغانستان، مشيرا إلى أن "أوزبكستان قد قدمت طائراتها لإجلاء الأجانب بطلب من السفارة الألمانية في هذه الجمهورية.

ومن المتوقع أن تغلق السلطات الأوزبكستانية ابتداء من، اليوم الخميس، قسم مطار طشقند المخصص للخطوط الجوية المحلية، من أجل تنظيم رحلات إجلاء الأجانب واللاجئين من أفغانستان.

وتواصل ألمانيا في الوقت الراهن عملية إجلاء مواطنيها وبعض الأفغان من كابول.. وتلعب طشقند نقطة ترانزيت في حلقة إجلاء الجنود الألمان كما تتجه إليها من كابول الطائرات العسكرية، وتم نقل الألمان والأفغان من طشقند إلى ألمانيا سابقا على متن الطائرات التابعة لشركة "لوفتهانزا" الجوية الألمانية.