موضة ستينات ولون أرجواني.. اتجاهات الأزياء في خريف 2021 (صور)

تسعى الموضة دائمًا، إلى التطوير وإعادة اختراع التصاميم المختلفة، استعدادًا للموسم الثاني على التوالي لموسم شتاء وخريق ٢٠٢١ في وجود أزمة فيروس كورونا لكي تتمكن من التنافس بالإبداع والجرأة.

وينتهز مصممو الموضة الفرصة للتوقيع على نهج جديد أكثر رسوخًا في الواقع، وأكثر جاهزية للارتداء، وأسهل مع الاتجاهات التي تنطبق على جميع الأنماط والأنواع الخاصة بالملابس، ونظرًا لأن هذه هى مهنتهم الأساسية، فإن الغرض من الملابس جعل الناس يرتاحون فيما يرتدونه من ملابس.

“الدستور” تستعرض في السطور التالية اتجاهات الموضة لخريف وشتاء 2021 - 2022، وقد تم تصميم هذه الأزياء بشكل جيد مع لمسة عصرية بحيث توفر الحماية من البرد خلال فصل الشتاء وفي نفس الوقت الراحة والأناقة وفقا لموقع vogue.

فرو مزيف

الفرو المزيف يمنحك الدفء الملائم في الخريف دون مبالغة.

اللون الأرجواني

يكون هذا اللون الأكثر موضة في أزياء خريف 2021، بإمكانك ارتداء تيشيرت أو كاردينال أو جاكيت بهذا اللون الرائع.

مزيج من الألوان

المزج بين مختلف الأقمشة والجلود وخياطتها معًا يعطي مظهرا رائعا، علي الرغم من كونه فكرة متطرفه إلا أنه علي الأجندة الخاصة بموضة الخريف هذا العام.

الجلد

موضة الجلد الخاص بالسبعينات المتطرفة ستكون ملائمة لهذا الخريف، خاصة الجلد الغير سميك الذي يلائم أجواء الخريف.

الريش

الملابس ذات الريش تناسب أجواء الأمسيات الرائعة لتحلم بعواقب ذلك.

التريكو

يعطي التريكو الأولوية لصورة ظلية مريحة وجميلة.

الترتر

هناك جو احتفالي في مجموعات الموضة الخاصة بهذا الموسم، متمثل في الترتر الذي يحدث صوت عند اهتزازه على منصة عروض الأزياء، ومن المتوقع أن يسيطر الترتر علي أزياء النساء فساتين السهرة، مثلما يسيطر علي المنصات.

ملابس الستينات

يتصدر هذا الموسم حقبة ملابس الستينيات التي تم تجديدها، وهي عبارة عن ألوان أحادية ومتنوعة وأنيقة، لكنها حادة في ذات الوقت.