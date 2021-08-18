محافظ دمياط تلتقي المواطنين وتبحث إدراج حالات بـ«تكافل وكرامة»

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عدد من المطالب والشكاوى وذلك خلال لقائها الأسبوعى مع المواطنين، بحضور اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ومديرى مديريتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وعدد من ممثلى الأجهزة المعنية ومدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

والتقت "المحافظ" مع عدد من المواطنين واستمعت إلى مطالبهم وشكواهم، والتى ناقشتها فورًا خلال اللقاء مع ممثلى الجهات المختصة، ووجهت بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لبعض الحالات من ذوى الهمم ، والبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج حالات أخرى ببرنامج تكافل وكرامة، وأيضاً توفير مساعدات شهرية من خلال مديرية التضامن الاجتماعي والقطاع الخاص.

وأكدت "محافظ دمياط" مجددًا حرص المحافظة على خلق قنوات للتواصل مع المواطنين، مؤكدة أيضاً أنه تم توجيه كافة الأجهزة التنفيذية بالتيسير عليهم و دراسة جميع الشكاوى والمطالب و تلبيتها فى ضوء اللوائح والقوانين.

تحركت حملة مكبرة من مديرية التموين في دمياط من أجل إحكام الرقابة على محطات الوقود بنطاق المحافظة.

تمكنت الحملة من ضبط محطتان تتلاعب بمعايير طرمبات التعبئة بمقدار عجز 14سم وعجز 11 سم في الصفيحة، وذلك بالإشتراك مع مهندس الدمغة والموازين بالمحافظة.

تم ضبط المخالفات وتحرير محاضر شرطية للمخالفين وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف وإيقاف المحطات المخالفة لحين إعادة عمل معايرة للطرمبات واعتمادها من مكتب الدمغة والموازين .

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجراءات تطعيم العاملين بديوان عام المحافظة بلقاح فيروس كورونا، وذلك ضمن القوافل المتحركة التى أطلقتها مديرية الصحة بالتعاون مع المحافظة لتطعيم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة و المواطنين.

وتواصلت "المحافظ" مع فريق القافلة للاطمئنان على انتظام سير عملية التطعيم والتى بدأت فى التاسعة صباحًا و مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتابعت آلية العمل وفقًا للمنظومة التى أقرتها وزارة الصحة والسكان.