الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية: حصر العاملين بالقطاعات الحيوية لتلقيهم لقاح كورونا

اجتماع لجنة كورونا
اجتماع لجنة كورونا

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية توجيهاً عاماً بحصر كافة أعداد العاملين بالقطاعات الحيوية والخدمية والمصالح الحكومية وكذا العاملين بالمصانع والشركات بالمناطق الصناعية بقويسنا والسادات والمنطقة الحرة لإعداد قاعدة بيانات شاملة استعداداً لوضع خطة متكاملة لتلقيهم لقاح فيروس كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تطعيم جميع فئات المجتمع لحمايتهم من الإصابة بالفيروس.

جاء ذلك خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا للوقوف على أخر مستجدات الموقف الحالى ومتابعة مدى جاهزية المستشفيات ومنظومة الأكسجين وكذا متابعة مدى توافر تقديم التطعيمات للمواطنين، بحضور  نائبه الأستاذ محمد موسى.

فى بداية الاجتماع كلف محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بحصر جميع احتياجات المديرية من حيث الأجهزة الإلكترونية والطبية لتوفيرها من خلال المحافظة والمشاركة المجتمعية لدعم القطاع الصحي والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً على عقد لقاء أسبوعى دورى لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات والإجراءات التى تم إتخاذها وتذليل العقبات في هذا الشأن.

هذا وقد استعرض وكيل وزارة الصحة الموقف الحالى لكورونا ، مشيراً إلى أنه قد تم  تجهيز (5) مراكز لتلقي المسافرين للخارج للقاح مع تبسيط كافة الإجراءات المتخذة أمامهم، كما أكد على أن هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة في هذا الشأن لتوفير اللقاحات اللازمة والتعامل مع أية طوارئ لتعظيم إمكانيات القطاع الصحي بالمحافظة. 

هذا وقد ناشد محافظ المنوفية جميع أبناء وأهالي المحافظة بسرعة التسجيل على المنظومة للحصول على اللقاح حفاظاً على الصحة العامة.

وكان قد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الواقائيه والإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩. 

المنوفية مستشفيات وزارة محافظة وزارة الصحة الشركات العاملين

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