محافظ المنيا يهنئ مريم جرجس الرابع مكرر في الشهادة الثانوية (صور)

هنأ اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الطالبة مريم جرجس مجيد من أبناء محافظة المنيا والحاصلة على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية شعبة "علمي رياضة" بمجموع 400 درجة بالمدرسة الرسمية المشتركة للغات.

وأعرب محافظ المنيا، خلال اتصال تليفوني أجراه مع الطالبة اليوم عن فخره بالنموذج المشرف لمريم، متمنيًا لها المزيد من التوفيق والتميز في مستقبلها الدراسي والعملي.

محافظ المنيا يهنئ مريم جرجس

كما وجه محافظ المنيا الشكر والتحية لأسرة الطالبة، مؤكدًا أهمية تكامل جميع الأدوار من طلاب وأسرة ومدرسة ومعلمين، لتحقيق التطوير الذي ننشده للعملية التعليمية، وتنشئة أجيال قادرة على بناء الوطن ورفعته.

محافظ المنيا يهنئ مريم جرجس

وأكدت الطالبة مريم جرجس مجيد مجدي الرابع مكرر بين أوائل الثانوية العامة شعبة علمي رياضيات بمجموع 400 درجة، أن أسرتها بذلت معها مجهودًا كبيرا خلال العام الدراسي، وأنها كانت تحصل علي دروسها "أون لاين"، ودائما تقتدي في الجد والإخلاص في العمل بوالدها الدكتور "جرجس" الذي يعمل طبيب قلب وأوعية دموية بمستشفى المنيا العام، ووالدتها الدكتورة داليا التي تعمل طبيبة صيدلانية بمستشفى النساء والتوليد التابعة لجامعة المنيا.

محافظ المنيا يهنئ مريم جرجس

أضافت مريم أن لديها شقيقة واحدة هى ميريل طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وتعلمت منها أن المذاكرة والاجتهاد أمانة، لذا كانت تتمني أن تكون بين أوائل الثانوية العامة، وشعرت بفرحة كبيرة لتفوقها وحصولها علي المركز الرابع.

أوضحت مريم أن نظام الثانوية العامة الجديد يعتمد علي الفهم وليس الحفظ وهو أمر لم يعتاد عليه الطلاب من قبل، ووجهت رسالة لكل الطلاب المقبلين علي امتحانات الثانوية العامة بأن يجتهدوا ولا يخافوا من النظام الجديد.

محافظ المنيا يهنئ مريم جرجس

وقالت مريم إنها قررت اختيار شعبة العلمي رياضة بمحض أرادتها دون أي تدخل من أسرتها وأنها ترغب في الالتحاق بكلية الهندسة خاصة وأنها تضم تخصصات كثيرة وهامة.

محافظ المنيا يهنئ مريم جرجس

وقال والد مريم، إنه سمع بخبر حصول ابنته علي المركز الرابع أثناء تواجده داخله مكتبه بمستشفى المنيا العام، ولم يستوعب الخبر في وقته حتي أنه أغلق الباب علي نفسه لمدة ربع ساعة، ثم انهالت عليه المكالمات التليفونية للتهنئة بتفوق ونجاح "مريم".