توصيات مؤتمر «أمراض الصدر» في مطروح

انتهت فعاليات المؤتمر الطبي العلمي الخاص بأمراض الصدر “Pulmo matrouh” أعماله بمحافظة مطروح، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبرئاسة الدكتور محمد حلمي زيدان أستاذ الأمراض الصدرية، وبمشاركة مديرية الصحة بمطروح وعدد من الأطباء من داخل مطروح وخارجها، وعدد من الشركات الطبية.

وأوضح الدكتور ياسر همام، نائب رئيس المؤتمر، أن توصيات المؤتمر جاءت بالتأكيد على أهمية العمل المستمر على تطوير القطاع الطبي بمطروح ورفع كفاءة الأطقم البشرية، مع ربط الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات بنظيراتها بالجامعات من خلال الفيديو كونفرانس، واستقدام مزيد من أحدث الاجهزه الطبية لمستشفيات مطروح.

المؤتمر-الطبى-العلمى



وأكدت التوصيات على أهمية إنشاء مركز قلب وصدر مطروح علي غرار مركز الدكتور مجدي يعقوب بأسوان لعلاج أمراض القلب والصدر لمرضي مطروح ومن خارجها، مجهز بأحدث الأجهزة الطبيه كالمناظير الرئوية واجهزه التنفس الصناعي وقياس وظائف التنفس وأبحاث النوم تحت إشراف طبي من أساتذة الصدر بجامعات مصر المختلفة.

المؤتمر-الطبى-العلمى



بالإضافة إلى الحاجة لاستحداث وحدة لعلاج أمراض الدم بالمستشفي العام لتصبح نواة لعلاج أبناء مطروح وخاصة واحة سيوة.

المؤتمر-الطبى-العلمى

وأشار إلى أنه تم تسليط الضوء علي مركز العزيمة لعلاج الإدمان والمنشأ تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي التوعية بإمكانيات المركز لإستفادة أبناء مطروح بدلا من السفر خارج المحافظة للعلاج، والعمل على جذب واستقرار الأطباء لمطروح مع زيادة المقابل المادي لهم، وتوفير مجمع سكني لإقامة أطباء مطروح لضمان الاستقرار وعدم السفر، وأهمية دعم السياحة العلاجية وذلك من خلال تنشيط الفنادق والقري السياحية صيفاً بمطروح وشتاءً بواحة سيوة.

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