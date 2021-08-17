الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا عابرًا في نطاق الأسطول الجنوبى

تدريبًا بحريًا
تدريبًا بحريًا

نفذت القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الأمريكية تدريبًا بحريًا عابرًا مشتركًا بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر، وذلك بإشتراك الفرقاطة المصرية "سجم طابا" والطراد الأمريكى (USS Monterey) وذلك بعد انتهاء زيارته الناجحة لقاعدة برنيس البحرية .

يأتي ذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة واستمرارًا للتدريبات المشتركة التي تجريها القوات البحرية مع الدول الصديقة.

وشملت فعاليات التدريب عقد مؤتمر ما قبل الإبحار بقاعدة برنيس البحرية، وذلك بحضور المختصين من كلا الجانبين، أعقبه تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية ذات الطابع الاحترافي خاصة فى مجال تعزيز إجراءات الأمن البحرى وبما يهدف إلى تأمين خطوط المواصلات البحرية والتجارة العالمية ومجابهة التهديدات غير النمطية.

وتشهد العلاقات المصرية الأمريكية مؤخرًا تطورًا ملحوظًا، حيث تعكس التدريبات المشتركة الأخيرة بين الدولتين تقارب الرؤى والأهداف للحفاظ على الأمن والاستقرار البحرى بالمنطقة.

تدريبًا بحريًا
تدريبًا بحريًا
تدريبًا بحريًا
تدريبًا بحريًا

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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