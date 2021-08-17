قبل ساعات من إعلان نتيجة أوائل الثانوية.. قبول استقالة وكيل تعليم بنى سويف

أعنلت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، عن صدور قرار من الدكتور طارق شوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بتكليف عمرو شحاتة مديرًا لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، خلفًا لوكيلة المديرية السابقة سهام يوسف عبدالله والتي تقدمت بطلب إعفائها من المنصب، وذلك قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة.

وقالت إدارة العلاقات العامة بديوان مديرية التربية والتعليم، في بيان، مقتضب: "تشكر الأستاذة سهام يوسف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على قبول استقالتها، وتهنئ الدكتور عمر شحاتة على توليه منصب مدير مديرية التربية والتعليم في بني سويف".

وأصدر وزير التربية والتعليم قرارًا بتكليف عمر شحاتة مدير العلاقات العامة بالوزارة السابق ووكيل تعليم الشرقية بالعمل مدير عام لمديرية التربية والتعليم ببني سويف.

وشغل عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد في بني سويف، عدة مناصب بينها مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومديرًا لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة قنا، ثم وكيلا لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بسوهاج ومديرًا عامًا بالوسائل التعليمية التابعة للوزارة.

وفي سياق آخر.. شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "اليوم" جانبًا من فعاليات البرنامج التدريبي لبناء صف ثاني من القيادات التنفيذية والذي يستفيد منه 45 موظفًا كدفعة أولى، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ.

وتمت مناقشة المحور العملي من البرنامج الذي يتضمن خطة للتعامل مع عدد من المشكلات بالجهاز الإداري والمشكلات ببعض الخدمات الحيوية، ومقترحات تحسين الأداء التنفيذي في بعض الملفات الهامة.

وناقش المحافظ العرض المقدم من المجموعة المشاركة في التدريب، موجهًا بضرورة أن تتضمن الحلول المقترحة دراسة وافية للمشكلة من كافة الجوانب وصولا لتوصيف دقيق لها وكل أبعادها، مرورًا بتجميع البيانات والمعلومات الدقيقة من خلال الجهد البحثي والميداني، حيث يساهم ذلك في وضع الحلول الواقعية القابلة للتنفيذ، وليس كالتي يغلب عليها الجانب النظري فقط، مؤكدا على أهمية التخطيط الاستراتيجي الذي يقوم على أسس علمية وعملية.