ولادك يا مصر.. أبطال البارالمبياد يتحدثون قبل بطولة طوكيو

يترقب عشاق الرياضة انطلاق بطولة البارالمبياد لذوى القدرات الخاصة بطوكيو، ٢٤ أغسطس الجارى، التى تقام كل ٤ سنوات عقب دورة الألعاب الأوليمبية، وتشارك مصر فيها ببعثة مكونة من ٤٩ لاعبًا فى ٨ ألعاب مختلفة، وتسعى البعثة للعودة من هناك بأكبر حصيلة من الميداليات.

وفى السطور التالية، يتحدث عدد من أبطال البارالمبياد المشاركين فى البطولة، لـ«الدستور»، حول استعداداتهم لتمثيل مصر فى الماراثون الرياضى الأهم، وكيف تدربوا وتأهلوا من أجل خوض المنافسات القوية، كاشفين عن توقعاتهم لمسار البطولة وغيرها من التفاصيل.

حياة خطاب: متفائلون.. وسنعود بميداليات

قالت حياة خطاب، رئيس اللجنة البارالمبية، إن الاستعداد للحدث مر بأكثر من مرحلة، موضحة: «شاركنا فى أكثر من بطولة ما رفع معنويات جميع أفراد البعثة، التى تضم ٩٤ فردًا، منهم ٤٩ لاعبًا يشاركون فى ٨ ألعاب».

وأضافت أن أكثر الآمال دائمًا تكون معقودة على لعبة رفع الأثقال، لأن مصر الأفضل فى هذه اللعبة عالميًا على المستوى البارالمبى وتنافسها نيجيريا، مشيرة إلى أن الدعم الذى تلقوه خلال الفترة الماضية كان مميزًا، خاصة مع اهتمام الشركات الخاصة والرعاة باللاعبين، متمنية تحقيق ميداليات والعودة بإنجاز من طوكيو.

فاطمة عمر: اكتسبتُ خبرة من كأس العالم فى دبى

تسعى أسطورة رفع الأثقال البارالمبية فاطمة عمر، لتحقيق إنجاز شخصى وصناعة تاريخ جديد لها، وقالت: إن أبطال البارالمبياد دائمًا ما يستهدفون تحقيق الإنجازات الشخصية دون التفكير فى مكافآت أو ماديات. وأضافت «فاطمة» أن منتخب الأثقال شارك فى كأس العالم للأثقال البارالمبى فى دبى، وكان هذا أفضل استعداد وتدريب لها بعد فترة توقف عن اللعب، مكملة: «كنت أعانى إصابة فى الفترة الماضية، وبذلت جهدًا كبيرًا من أجل التعافى والعودة لأرقامى». وتابعت: «لم أستعد مستواى بنسبة ١٠٠٪، لأن الإصابة أصبحت شبه مزمنة، لكننى بنسبة ٩٠٪ أصبحت جاهزة، ومثلما قلت، سألعب على تحقيق إنجاز جديد يضاف للأثقال البارالمبى المصرى». واختتمت بأنها كانت قد قررت الاعتزال عقب بطولة طوكيو، لكن البعض يحاول إثناءها عن قرارها، خاصة أن هناك بطولة عالم فى شهر نوفمبر المقبل.

إبراهيم حمدتو: الدولة دعمتنا ووفرت كل شىء

أكد بطل تنس الطاولة البارالمبى إبراهيم حمدتو أن الاستعداد لطوكيو بدأ منذ شهر فبراير الماضى، فى معسكر فى المركز الأوليمبى وقال: «تعبنا جدًا الفترة الماضية ونتمنى تحقيق إنجاز كبير لمصر». وأضاف: «تأجيل طوكيو لمدة عام أثّر سلبيًا علينا بسبب عدم إمكانية المشاركة فى البطولات الدولية وعدم الاحتكاك مع منافسين من أوروبا». وعن مستوى الدعم المقدم لأبطال البارالمبياد، قال: «هذا العام كل شىء كان متاحًا، دعم الدولة كان رائعًا بالنسبة لنا، وكذلك مشروع البطل البارالمبى الذى أسهم كثيرًا فى إعدادنا، لم يكن هناك أى تقصير معنا فى أى شىء».

فاطمة محروس: أطباؤنا النفسيون ساعدونا على تطوير قدراتنا

أشادت فاطمة محروس، بطلة رفع الأثقال البارالمبية، بدعم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الذى زارهم أكثر من مرة فى معسكراتهم للاطمئنان على مستواهم. وأضافت «فاطمة» أنه طوال الفترة الماضية كانوا يسعون للتطور وتحسين الأرقام والمستويات، موجهة الشكر للأطباء النفسيين والمعدين والمدربين الذين يساعدونهم كثيرًا على تطوير قدراتهم. وأشارت إلى أن الجماهير تترقب أداءهم فى طوكيو، وهو أمر يجعلهم يسعون لتحقيق النصر وإحراز الميداليات لإسعاد المصريين. وأكملت أنهم مروا بفترة صعبة، لكن عودتهم كانت قوية، لأنهم كانوا يتدربون فى بيوتهم حتى لا يضيع الوقت، مقدمة وعدها للجماهير بإحراز الميداليات.

راندا تاج الدين: تدربنا فى المنزل أيام حظر «كورونا»

قالت بطلة رفع الأثقال راندا تاج الدين إن الاستعداد للبطولة كان صعبًا جدًا بسبب ظروف كورونا، حيث قضت فترة كبيرة دون تمرين امتدت لعام كامل، لكن الجميع لم يستسلم وكانوا يتدربون فى المنزل بأدوات رياضية بسيطة.

وعن سر تألق الأثقال البارالمبى المصرى، قالت: «الجميع فى المنتخب لديه هدف دائمًا يسعى لتحقيقه، وهو إحراز الميدالية»، مضيفة أنهم تحدوا المستحيل بعد العودة وتدربوا بجدية مرتين يوميًا من أجل العودة بالميداليات من طوكيو.