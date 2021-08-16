الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صربيا تعتزم عرض جرعات معززة من لقاح كورونا للفئات الضعيفة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تبدأ صربيا، اعتبارا من يوم الخميس، عرض جرعات معززة من لقاح فيروس كورونا لكل من تجاوزوا السبعين ولمن تجاوزوا الستين الذين يعيشون في دور مسنين وللعاملين في مجال الرعاية الصحية والبالغين الذين يعانون من نقص المناعة.

ذكرت الحكومة في بلجراد اليوم الإثنين: أن الأشخاص في تلك الفئات الضعيفة سوف يتلقون إخطارا من السلطات عن كونهم مؤهلين وعن الخطوات التالية التي يجب اتخاذها.

ويتم تلقي الجرعة الثالثة من اليوم الـ180 بعد أخذ الجرعة الثانية، بدأت صربيا التطعيمات في ديسمبر. 

استخدمت الدولة الواقعة في منطقة البلقان جرعات من الصين وروسيا على نطاق واسع وكذلك لقاحات من فايزر/بيونتيك وأسترازينيكا.

ورغم وفرة الإمدادات، يعرقل عدم رغبة الكثير من الصرب في تلقي اللقاح الجهود. ولا يوجد سوى 40 % من السكان ملقحين بالكامل حتى الآن. 

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

صربيا كورونا فيروس كورونا منطقة البلقان الصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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