محافظ الشرقية يأمر بفتح شارعين مغلقين بمنيا القمح

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، محمد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح برفع سيارة قديمة متهالكة تسببت في غلق أحد الشوارع بمدينة منيا القمح، مشدداً على رجال المرور بتكثيف التواجد المروري بالشوارع والميادين لضبط المركبات المخالفه وتطبيق القانون على المخالفين لإعادة الإنضباط للشارع.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بشوارع مدينة منيا القمح لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما أمر المحافظ رئيس مدينة منيا القمح بإزالة بوابة كافيتريا متعدي صاحبها على حرم الطريق تسببت في غلق شارع القلعة المؤدي لترعة بحر مويس أمام المارة.

وأصدر المحافظ تعليماته لرئيس مركز ومدينة منيا القمح بمراجعة التراخيص الممنوحة لقاعات الأفراح والمقاهي والكافيتريات والتأكد من التزام أصحابها باشتراطات السلامة والصحة المهنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.

رافق المحافظ المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والأستاذ محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد كلف المهندس عبدالشافي عبدالعزيز محمد القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع عبادة محمد عبادة رئيس مركز ومدينة فاقوس، بسرعة الاستجابة لاستغاثة أهالي قرية البكايشة بمركز ومدينة فاقوس من وجود ماسورة صرف صحي مكسورة أعلى ترعة السعدية.

وعلى الفور وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، قام رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع رئيس مركز فاقوس بتكليف حملة للانتقال على الفور للقرية للمعاينة على الطبيعة وتبين أن الماسورة المشار إليها ليست ماسورة صرف صحي حيث لا يوجد صرف صحي بالمنطقة ولكنها ماسورة راجع مياه من أبو شلبي للعزازي قطر ١٢ بوصة حديد خط ٦٠٠ وتتبع قطاع المياه بفاقوس وبالفحص تبين وجود تسريب مياه بسيط من عدايه حديد قطر (12) بوصة قديمة جداً وتم تدبير جميع الوصلات والقطع الخاصة بأعمال الإصلاح وتم التنسيق مع الحملة لتجهيز الحفارات ويتم البدء في تغييرها فعليا.