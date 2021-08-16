الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اتحاد المستثمرين: قطاع المشروعات الصغيرة يشهد اهتمامًا كبيرًا من الدولة

المهندس أسامة حفيلة
المهندس أسامة حفيلة

أكد المهندس أسامة حفيلة، النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأثر مثل باقي القطاعات الاقتصادية التي تضررت بالتداعيات السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

وأضاف "حفيلة" في تصريح لـ"الدستور"، أن القطاع شهد اهتمامًا كبيرًا من الحكومة المصرية، وذلك من خلال إطلاق المبادرات لاصحاب تلك المشروعات لتشجيعهم، بالإضافة إلى توجه الحكومة بإنشاء مجمعات صناعية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن للقطاع دور في في الاقتصاد المصري، فهو يعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تشغيل عدد كبير من المجمعات مما يساعد على توفير فرص عمل كثيرة خاصة للشباب حديثي التخرج من المدارس والمعاهد الفنية، فضلًا عن دوره في تقليل حجم الواردات القادمة من دول جنوب شرق آسيا وزيادة الصادرات.

وأشاد بجهود القيادة السياسية في تدشين المدن الجديدة، وخاصة مدينة دمياط الجديدة التي ساهمت في خلق عدد كبير من فرص العمل والتوظيف، بالإضافة إلى تشغيل القطاع الصناعي، وخاصة مصانع مواد البناء والأثاث.

وبين أن الخريطة الاستثمارية والصناعية في مصر تغيرت تمامًا إلى الأفضل، وذلك يرجع إلى فضل القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بجميع القطاعات الاقتصادية سواء كانت صناعة، تجارة، زراعة، تشييد وبناء وغيرهم.

ونوه بأن محافظة دمياط شهدت تحسنًا في البنية التحتية والطرق والمواصلات التي أدت إلى سهولة نقل البضائع من المصانع الي التجار، مؤكدًا أن هناك زيادة في أعداد المصانع بالمنطقة الصناعية خلال الفترة الماضية.
 

نائب اتحاد المستثمرين جمعية مستثمري دمياط المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحكومة أسامة حفيلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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