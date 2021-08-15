محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بشوارع رأس البر

قادت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حملة لرفع الإشغالات بشارع النيل وممشى اللسان خلال الزيارة التى أجرتها مساء اليوم لمدينة رأس البر.

وشددت على رفع كافة الإشغالات والتصدى لجميع التعديات على الطريق العام، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات التى تم رصدها، والارتقاء بمستوى النظافة العامة بالمنطقتين.

وأكدت تكثيف الجهود وزيادة أعداد عمال النظافة خلال فصل الصيف، مؤكدة أنه سيتم متابعة تلك المنظومة بشكل دورى خاصة مع كون هذه الصورة لا تليق بمكانة مدينة رأس البر السياحية .