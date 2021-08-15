الأحد 15 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع عامل ونجله غرقًا فى مياه نهر النيل بقنا

غرق عامل
غرق عامل

لقي عامل ونجله مصرعيهما، ظهر اليوم الأحد، بعد غرقهما في ترعة بمركز فرشوط في قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا، من غرفة العمليات بمصرع بهي الدين مصطفى، 55 عامًا، ونجله بهاء، 14 عامًا، بعد غرقهما في ترعة بمركز فرشوط.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى فرشوط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهالي في محافظة قنا، يقصدون الترع والمصارف ونهر النيل للسباحة في جميع أنحاء المدن والمراكز والقري والنجوع، وذلك هربًا من درجات الحرارة المرتفعة وشديدة الحرارة بالمحافظة.

وكان قد أصيب 7 أشخاص من بينهم طفلان، أمس السبت، في حادثين منفصلين بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط جنوبي محافظة قنا، والطريق الصحراوي الغربي نجع حمادي - قنا بالقرب من منطقة عمارات ساويرس، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.
 

في الحادثة الأولي، تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، إخطارًا من المباحث الجنائية، يفيد إصابة كل من، محمد عوض عيد، 46 عامًا، وصفاء سعيد عوض، 45 عامًا، وكرم محمد عوض، 12 عامًا، وشقيقته شهد محمد عوض، 8 أعوام، وذلك جراء انقلاب تروسيكل كان يحملهم، في طريق كوبري قرية البراهمة، مركز قفط جنوب محافظة قنا.

وفي الحادثة الثانية، أصيب 3 أشخاص جراء انقلاب سيارة بيجو كانت تقلهم في الطريق الصحراوي الغربي نجع حمادي - قنا، بالقرب من عمارات ساويرس وذلك بسبب السرعة الزائدة.

فيما تم نقل المصابين لمستشفى قنا العام وقفط العام، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة، والتي بدأت في معاينة الحادثتين المنفصلتين.

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وائل لطفي

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